Ještě loni přitom ve druhém kole měli dvacet volných míst ve Valašských Kloboukách. Kapacita šedesáti míst tam zůstala i letos a už nyní je obsazená.
„Byli jsme z toho mile překvapeni, stejně jako z faktu, že většina žáků, kteří se dostali, nás měli jako první prioritu,“ řekl ředitel gymnázia Jaroslav Šůstek.
Zvítězí gymnázia, která budou jiná: sportovní, reálná nebo matematická.
Jindra Mikuláštíkovákrajská radní
Podobně to bylo ve Slavičíně, kde brali třicet žáků a měli plno hned. „Zájem byl velký, stejně jako počet priorit číslo jedna. Nedostaly se kvůli tomu ani některé místní děti, což nás mrzí,“ sdělila Libuše Pavelková, která vede Gymnázium Jana Pivečky a Střední odbornou školu Slavičín.
„Projevilo se, že do škol šly silnější ročníky, které jsou ale jedny z posledních. Uvidíme, jak se to projeví,“ dodala.
Naráží na fakt, že v budoucnu by mohlo dojít ke snižování počtu studentů na gymnáziích. „Na každé poradě zaznívá, že dětí bude ubývat, demografie je v tomto neúprosná,“ konstatovala Pavelková.
Také krajská radní Jindra Mikuláštíková už po svém nástupu do funkce v rozhovoru pro MF DNES upozornila, že struktura kraje je odlišná od Prahy či Středočeského kraje, kde řadu absolventů gymnázií pojmou ministerstva, úřady nebo nadnárodní firmy.
„Pokud mluvíme o optimalizaci míst na školách jako důsledku úbytku dětí, jako první by přišla na řadu zmíněná lycea,“ naznačila Mikuláštíková.
„Nicméně museli bychom se bavit i o gymnáziích, pokud je chceme zachovat jako kvalitní střední školy. Byla bych ráda, kdyby gymnázia při přijímacím řízení nastavila jasně daný minimální počet bodů, který pokud uchazeč nesplní, nemůže být přijat,“ sdělila.
Na přijetí stačilo i 37 bodů
Například na přijetí na zmíněné gymnázium ve Valašských Kloboukách letos stačilo 37 bodů ze sta. V rámci země je ovšem pořád skoro čtyřicet gymnázií, kde měli přijatí žáci i méně. „Mohlo to být vyšší, ale nižší čísla nám vycházejí každoročně,“ podotkl Šůstek.
Nejlépe naopak z počtu minimálních bodů vyšla gymnázia ve Zlíně, Uherském Hradišti a Kroměříži.
„Ve velkých městech bývají výsledky studentů vždy lepší, už díky většímu počtu obyvatel. Naopak čím menší město, tím jednodušší je se dostat. To také platí po celé zemi,“ uvedl Karel Košárek, ředitel Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži.
I on počítá s tím, že míst na gymnáziích může brzy začít ubývat. „Když ubude deváťáků, postihne to i gymnázia. Je to logické, potřebujeme i šikovné řemeslníky,“ netají Košárek, podle něhož k tomu dojde za zhruba čtyři pět let.
Kraj v této souvislosti zvažuje vznik reálných gymnázií, na nichž by místo například hudební nebo výtvarné výchovy byla řemeslná a technická průprava.
„Zvítězí gymnázia, která budou trochu jiná: sportovní, matematická, či reálná,“ řekla nyní MF DNES Mikuláštíková. „Modelový příklad by byl, kdy osmileté gymnázium zůstane akademické a ve čtyřletém bude jedna třída fungovat jako reálné gymnázium.“
Soukromých škol přibývá
Snížení kapacity státních gymnázií by mohlo nahrát zmíněným soukromým školám, jichž v posledních letech přibývá. Od září otevře první třídu ve čtyřletém gymnáziu uherskohradišťská Academic School. Ve druhém kole nabízí osm míst.
Čtyři studenty ještě bere Orbis gymnázium ve Zlíně, které je otevřené druhým rokem. „Čekali jsme, že třídu zaplníme už v prvním kole, ale jsme ve Zlíně, kde jsou dvě velká a tradiční státní gymnázia,“ vysvětlila ředitelka Kateřina Blaha Hlavňovská.
„Úbytek míst na gymnáziích by nám mohl přinést nové uchazeče, ale jde o to, ve kterých městech ke škrtání dojde,“ uvažuje.
Orbis by se podle ní nebránil navyšování počtu tříd, k tomu by ale potřeboval větší prostor a další učebny. „Nicméně tato myšlenka tady je a budeme to zvažovat,“ zmínila ředitelka.
Volná místa ve druhém kole přijímaček mají i Kostka Vsetín a gymnázium v Kunovicích. Na všech zmíněných školách se platí školné: nejlevnější jsou Kunovice s 24 tisíci korunami ročně, Kostka vyjde na 42 tisíc, Orbis na 55 tisíc a Academic School na 75 tisíc korun.
„Máme také stipendijní program, který pokryje až osmdesát procent školného,“ řekla Blaha Hlavňovská.
Přihlášku ve druhém kole přijímacích zkoušek lze podat do pondělí 25. května. Jednotnou přijímací zkoušku uchazeči už nedělají, počítá se jim výsledek z prvního kola. Školní a talentové zkoušky se budou konat od 8. do 14. června. Zda a kam byli přijati, se uchazeči dozvědí 23. června, výsledky najdou v DiPSy a zveřejní je i školy.