Příjmy obcí ve Zlínském kraji vzrostly, avšak stále zůstávají na chvostu

Příjmy obcí ve Zlínském kraji v letech 2022 až 2025 vzrostly téměř o čtvrtinu, rychleji než je český průměr. Přesto zůstávají v mezikrajském srovnání nejnižší na jednoho obyvatele. Naopak v kapitálových výdajích, tedy investicích, patří obce v regionu v porovnání s republikovým průměrem mezi nejlepší. ČTK informaci získala ze statistik společnosti CRIF - Czech Credit Bureau, která se zaměřuje na trh bankovních úvěrových informací.
Obce Zlínského kraje za poslední čtyři roky podle CRIF inkasovaly na jednoho obyvatele v průměru 34.101 korun ročně, o 3556 korun na obyvatele ročně méně než průměr. A to i přesto, že mezi lety 2022 a 2025 se příjmy kraje zvedly o 23 procent rychleji než průměr.
Příjmy Zlína loni činily 2,865 miliardy korun a výdaje 2,970 miliardy. V roce 2022 byly příjmy krajského města 2,279 miliardy korun a výdaje 2,484 miliardy. Kroměříž v minulém roce hospodařila s příjmy 1,079 miliardy korun a výdaji 1,1 miliardy. O tři roky dříve měla příjmy 862,8 milionu a výdaje 876,2 milionu korun. Uherské Hradiště loni zaznamenalo příjmy 1,015 miliardy korun a výdaje 1,028 miliardy. V roce 2022 mělo příjmy 857,9 milionu a výdaje 759,3 milionu korun. Vsetín v roce 2025 hospodařil s příjmy 1,003 miliardy a výdaji 1,082 miliardy korun. O tři roky dříve měl příjmy 728 milionů korun a výdaje 741 milionů.
V období let 2022 až 2025 získaly obce Zlínského kraje do rozpočtu 78,9 miliardy korun. "V průměru ročně byly jejich příjmy o 1,3 procenta vyšší než výdaje. V rámci obcí všech krajů využily největší část disponibilních příjmů. V roce 2025 však vykázaly schodek rozpočtu, který se na příjmech podílel šesti procenty. I tak za celé období odložily stranou 0,9 miliardy Kč na využití v budoucích letech," uvedla společnost CRIF.
Z celkových příjmů věnovaly obce Zlínského kraje na investice ve sledovaném období v průměru ročně 32 procent, což je nadprůměrná hodnota. Lépe na to byly jen tři kraje. Na jednoho obyvatele regionu připadla v průměru ročně částka 11.314 korun investičních dotací, která se prakticky nelišila od průměru za obce všech krajů. Loni investiční aktivita obcí vzrostla.
Na investice se samosprávy snaží získat dotace. Obce Zlínského kraje vykázaly mezi lety 2022 až 2025 čtvrtý nejvyšší podíl investičních dotací na kapitálových výdajích. "Ty je financovaly v průměru ročně z 26 procent. V přepočtu na obyvatele získaly obce tohoto kraje čtvrtou nejvyšší hodnotu investičních dotací. Částka 2926 Kč na obyvatele byla v průměru ročně o 405 Kč vyšší než průměr," upozornila společnost CRIF.
Míra úspor obcí Zlínského kraje byla koncem roku 2025 ve srovnání krajů nejnižší. Dosáhla 38 procent. Objem jejich úspor se meziročně o pět procent snížily, je to vyšší pokles než průměr. Na jednoho obyvatele kraje připadla nejnižší částka obecních úspor, a to 14.446 korun.
Míra zadlužení obcí Zlínského kraje dosáhla koncem minulého roku 15 procent a byla mírně nižší než průměr. Meziročně se objem dluhu obcí zvýšil o 27 procent, což je druhá nejvyšší dynamika růstu obecního dluhu. I tak na jednoho obyvatele kraje připadl obecní dluh ve výši 5657 korun, což je v republikovém srovnání třetí nejnižší hodnota.