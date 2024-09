Lidé jsou nervózní, připravujeme se na nejhorší, zní z obcí u řek na Zlínsku

Zasedají povodňové komise, města chystají pytle s pískem a varují lidi ze zátopových oblastí, aby přeparkovali auta a připravili se na možný odchod z domu. Vodohospodáři upouštějí přehrady, které pak pojmou více vody. Otázka je, zda tato opatření, budou na velké přívaly vody stačit.

„Výhodu máme v tom, že to není ze den na den, ale jednotlivé složky jsou více nachystány,“ zmínil zlínský primátor Jiří Korec.

Včera svolal povodňovou komisi podobně jako starostové ostatních měst. Zlínské technické služby mají nachystaných 1 400 pytlů s pískem, což by podle něj mělo být na základě zkušeností dostačující. Jejich počty se mohou v případě potřeby navýšit o dalších tisíc.

„Budeme řešit, kde je městský majetek v ohrožení a kde jsou častější záplavy. Tam by během pátku měly vzniknout provizorní hráze z pytlů. Tradiční místo je mateřská škola v Loukách, kde by po výuce hasiči, nebo někdo jiný, udělal hráz z pytlů. Vedle toho budeme dosypávat pytle, které jsou prázdné. Zítra bychom měli distribuovat pytle s pískem do místních částí, abychom byli nachystaní na víkend,“ nastínil Korec.

Ve Zlíně budou zavřené části cyklostezek, které vedou pod mosty podél řeky Dřevnice. Ve čtvrtích baťovských domků Podvesná a Zálešná mívají zase lidé potíže se spodní vodou, která jim přes sklepy natéká dovnitř. To město podle Korce neovlivní. „Pokud si chce někdo postavit hráz z pytlů s pískem, musí si je zajistit sám. Nemůžeme je mít na skladě pro celý Zlín,“ vzkázal Korec.

Obyvatelé Klobouk jsou nervózní

Ani ve Valašských Kloboukách, jejichž část zaplavila v červnu blesková povodeň, nic nepodceňují. „Preventivně dáváme pytle s pískem do lokalit, kde jsme měli bleskové povodně. Nemají sice přijít přívalové deště, ale tamní lidé jsou nervózní,“ přiblížil starosta Josef Bělaška.

Hasiči postupně plní pytle, kterých má město podle starosty nachystaných hodně. A naplnit se mohou velmi rychle. „Na víkend máme připravenu pohotovostní techniku, bagry i nakladače. V pohotovosti jsou hlídky městské policie i povodňové hlídky, zavádíme krizovou telefonní informační linku,“ shrnul Bělaška.

„Připravujeme pytle na ochranu proti velké vodě, zajišťujeme techniku a řešíme také parkování pro obyvatele i firmy ze záplavových oblastí, kteří budou moci v případě ohrožení velkou vodou využít parkoviště kroměřížského výstaviště,“ hlásil starosta Kroměříže Tomáš Opatrný. Lidem ze záplavových oblastí vzkazuje, aby si preventivně zabezpečili svůj majetek, přeparkovali auta a připravili si i evakuační zavazadlo s doklady.

V Otrokovicích už ve středu uzavřeli prostupy v protipovodňové zdi na ulici Zámostí a na cyklostezce podél řeky Dřevnice v úseku od kruhového objezdu Kučovaniny po městskou polikliniku.

Podle starosty Valašského Meziříčí Roberta Stržínka může být kritická sobota. I tam chystají pytle s pískem a informují také ředitele škol a školek, ať zabezpečí budovy. „Připravujeme se na nejhorší,“ konstatoval Stržínek. „Povodně ve Valašském Meziříčí jsou celkem časté, kvůli tomu, že se u nás potkává Rožnovská i Vsetínská Bečva. To znamená, že až se u nás potká to, co doteče ze Vsetína a Rožnova, začne to dělat velkou paseku,“ obává se.

Víkendové akce jsou zrušené

V kraji se také ruší téměř všechny víkendové akce. Týká se to i Dne Zlínského kraje, který se měl uskutečnit v sobotu. „S ohledem na počasí veškerý program rušíme,“ potvrdil hejtman Radim Holiš. Na zítřejší dopoledne svolal kvůli hrozbám povodní tiskovou konferenci, na níž budou také zástupci, policie, hasičů či Povodí Moravy.

Vodohospodáři přitom už několik dní snižují hladiny přehrad. Ve Slušovicích bylo od úterý navýšeno upouštění vody z běžných 0,04 metrů krychlových na 3,41 metrů krychlových za sekundu, což se ale může velmi rychle změnit. „V tuto chvíli se již neřídíme plánem či předpokladem ale aktuální situací, které přizpůsobujeme odtok,“ poznamenal mluvčí Povodí Moravy Petr Chmelař.

Na přehradě Bystřička mají retenční prostor asi o třetinu větší oproti normálu. Podle tamních pracovníků jde o neobvyklý stav. Při běžných deštích se voda upouští, až když se nádrž plní.

V pohotovosti jsou také energetici a silničáři, kteří mimo jiné kontrolují průchodnost uličních vpustí a odvodňovacích prvků. A v případě nutnosti je okamžitě čistí. Hasiči jsou připravení navýšit počet příslušníků krajského operačního a informačního střediska, ověřili také akceschopnost techniky, například velkoobjemových čerpadel, a do pohotovosti byli povoláni příslušníci z oddělení ochrany obyvatelstva.