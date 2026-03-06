Kapacita stávajícího pětačtyřicetimetrového přístaviště z roku 2009, které je ve zdrži jezu Spytihněv na levém břehu řeky Moravy poblíž centra Napajedel, už nestačila rostoucímu zájmu o rekreační plavbu. Prodlouží se proto o dalších 40 metrů – o dvacet na každé straně.
„Nová kapacita přístaviště umožní plynulejší provoz a lepší dostupnost města z vodní cesty, což přispěje k dalšímu rozvoji turismu v celém regionu,“ věří ředitel Ředitelství vodních cest ČR Lubomír Fojtů.
Stavba přístavu v Napajedlích nabírá zpoždění kvůli obstrukcím aktivistů
Součástí přístaviště budou sedací stupně, každý o výšce skoro půl metru. V jejich horní části bude velký nápis Napajedla. Přibudou nové prvky k uvázání lodí. V místě se koryto řeky vyčistí a zpevní lomovým kamenem.
I během stavebních prací budou lodě moci v přístavišti přistát. Dočasně ale bude omezený provoz na tamní cyklostezce, která vede kolem Moravy. V nové podobě bude přístaviště otevřeno před prázdninami. „Rozšíření přístaviště je pro Napajedla významnou zprávou. Reaguje na potřeby našich návštěvníků i obyvatel a posílí propojení města s Baťovým kanálem,“ zmínil starosta Napajedel Robert Podlas.
Dětem Země se nelíbí přístav na Pahrbku
V případě nového přístavu na slepém rameni řeky Moravy v Napajedlích, v místě zvaném Pahrbek, je však situace složitější. Ministerstvo pro místní rozvoj loni kvůli námitkám ekologického spolku Egeria zrušilo územní rozhodnutí.
Pak spolek Děti Země napadl záměr u brněnského krajského soudu žalobou kvůli udělení výjimky k zásahu do území s osmi chráněnými živočichy. Žije tam skokan skřehotavý, ještěrka obecná, užovka obojková nebo bobr evropský. Když výjimku vydal zlínský krajský úřad, ekologové se proti ní odvolali. Ministerstvo životního prostředí ji potvrdilo, což chce spolek zvrátit soudně.
„Přístavem má dojít ke zbytečné likvidaci slepého ramene řeky Moravy s výskyty zvláště chráněných druhů živočichů. Jde o cenný přírodní biotop, který v území zůstal po necitlivé kanalizaci řeky,“ sdělil předseda spolku Děti Země Miroslav Patrik.
Jsou to účelové připomínky, říká Povodí Moravy
Patrik zpochybňuje především veřejný zájem, který musí převažovat nad ochranou přírody. Stejně argumentuje v případech dalších přístavů na Baťově kanále, které Děti Země napadly žalobami. Ve Zlínském kraji je to ještě přístav Slovácko ve Starém Městě a aktuálně také přístaviště na Erbenově nábřeží v Kroměříži.
Ekologové napadli povolování přístavu na řece Moravě ve Starém Městě
„Navíc se stát topí v obrovských dluzích, takže utrácet miliardy korun za vodní zábavu je nelogické, neboť je nutné šetřit,“ poznamenal Patrik.
Odvolání Dětí Země proti stavbě přístaviště v Kroměříži
Děti Země nesouhlasí s připravovanou stavbou nového přístaviště na Erbenově nábřeží v Kroměříži.
Organizace připomíná, že nedaleko již jedno přístaviště existuje a také u chystané stavby nebyl prokázaný veřejný zájem na jeho vzniku, který by převažoval nad zájmem ochrany tří zvláště chráněných druhů živočichů.
Děti Země proto v únoru 2026 proti povolení přístaviště stavebním úřadem v Kroměříži zaslaly se spolkem Egeria odvolání, o němž rozhodne krajský úřad ve Zlíně.
„Celou záležitost analyzujeme a následně vyhodnotíme naše další kroky v této věci,“ sdělila mluvčí Povodí Moravy Jana Kučerová.
Povodí Moravy od začátku považuje připomínky spolků za účelové počínání. Žaloba teď může přípravu zdržet. „Aktuálně probíhá příprava dokumentace pro povolení záměru, následovat bude zajištění inženýrské činnosti,“ přiblížila Kučerová. „Naší snahou je zahájit výstavbu, co nejdříve,“ doplnila. Termíny však budou závislé na průběhu povolovacího řízení i projednávání žaloby soudem.
V přístavu na Pahrbku má kotvit 77 lodí a od řeky bude oddělený uzavíratelným vjezdovým objektem, přes který po mostě povede cyklostezka.
Podle Kučerové je veřejným zájmem především ochrana. Při povodních v přístavu budou moci lodě bezpečně kotvit. Uvedla rovněž, že navržená opatření mají snížit nebo úplně eliminovat negativní vliv na chráněné živočichy. U většiny z nich má podle ní dojít i ke vzniku nových biotopů.
Město růží, cihly, Napoleon. K přilákání turistů nestačí Baťův kanál, míní v Hodoníně
„Za výrazně pozitivní vedlejší efekt záměru lze považovat pročištění části slepého ramene a propojení slepého ramene s řekou Moravou,“ podotkla Kučerová.
Přístav má také přispět k rozvoji turistického ruchu. Patrik ale říká, že je toto tvrzení třeba dokázat, například na přístavech na Vltavě nebo Labi. Podle starosty Napajedel je stavba přístavu ve veřejném zájmu a prodlužování přípravy pouze zvyšuje náklady.
Baťův kanál se otevřel turistům. Znovu proplují pod mostem v Napajedlích
Na Pahrbku už je rekreační areál, kluziště i skatepark a město tam chce postavit krytou halu pro míčové sporty i s jedním venkovním tenisovým kurtem. Uvažuje se také o vybudování zázemí pro hasičské sporty a agility.
„S přístavem by to všechno hrálo dohromady,“ nepochybuje Podlas. „Nerozumím jednání spolků. Tento projekt mi dával smysl, mohl být přínosem pro lidi, kteří sem přijedou relaxovat a sportovat.“
Náklady na přístav byly v roce 2022 necelých 120 milionů korun, dnes už mohou být podle odhadu Povodí Moravy až o 65 procent vyšší.