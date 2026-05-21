Uzavření dohody serveru potvrdila zlínská okresní státní zástupkyně Ilona Chudárková. Neupřesnila, jak dlouho bude Sedláčková v podmínce, tedy jak dlouho nesmí nic spáchat, jinak její kauza poputuje před soud. Není ani jasné, jak vysokou škodu zaplatila, napsaly server.
Nehoda se stala loni v březnu na Zlínsku, Sedláčková podle policie srazila služebním autem motorkáře a od nehody ujela. Z trestného činu ublížení na zdraví z nedbalosti ji obvinili letos v lednu, hrozil jí trest odnětí svobody až na jeden rok nebo zákaz činnosti.
Sedláčková tehdy médiím tvrdila, že si kontaktu jejího vozidla s motocyklem nebyla vědoma. Několik dní po obvinění oznámila, že k 31. lednu rezignuje.
Vyvození osobní odpovědnosti po Sedláčkové požadoval ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO). Dříve Sedláčkovou opakovaně vyzvali k rezignaci předchozí ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) i hlavní hygienička.
Jméno Sedláčkové se také objevilo v kauze bývalé poslankyně Margity Balaštíkové (ANO). Ta se podle nahrávek zveřejněných serverem Seznam Zprávy zřejmě snažila využít svých kontaktů na zlínské hygieniky, aby poškodila firmu bývalého manžela. Balaštíková nahrávky označila za podvrh.