Exšéfka zlínské hygieny nakonec přiznala sražení motorkáře, stíhání zastaveno

Autor: jar, ČTK
  9:12aktualizováno  9:12
V případu nehody, kterou podle policie zavinila bývalá ředitelka Krajské hygienické stanice Zlínského kraje Eva Sedláčková, státní zástupce souhlasil s podmíněným zastavením trestního stíhání. Sedláčková se podle informací Seznam Zpráv k zavinění nehody přiznala a zaplatila škodu. Rok přitom popírala, že nehodu zavinila, a uváděla, že si srážky s motorkářem nevšimla.
Uzavření dohody serveru potvrdila zlínská okresní státní zástupkyně Ilona Chudárková. Neupřesnila, jak dlouho bude Sedláčková v podmínce, tedy jak dlouho nesmí nic spáchat, jinak její kauza poputuje před soud. Není ani jasné, jak vysokou škodu zaplatila, napsaly server.

Šéfka hygieny stíhaná za sražení motorkáře po výzvě ministra Vojtěcha rezignuje

Nehoda se stala loni v březnu na Zlínsku, Sedláčková podle policie srazila služebním autem motorkáře a od nehody ujela. Z trestného činu ublížení na zdraví z nedbalosti ji obvinili letos v lednu, hrozil jí trest odnětí svobody až na jeden rok nebo zákaz činnosti.

Sedláčková tehdy médiím tvrdila, že si kontaktu jejího vozidla s motocyklem nebyla vědoma. Několik dní po obvinění oznámila, že k 31. lednu rezignuje.

Vyvození osobní odpovědnosti po Sedláčkové požadoval ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO). Dříve Sedláčkovou opakovaně vyzvali k rezignaci předchozí ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) i hlavní hygienička.

Šéfka krajské hygieny ujela od nehody, tvrdí sražený motorkář. Selhání, míní Válek

Jméno Sedláčkové se také objevilo v kauze bývalé poslankyně Margity Balaštíkové (ANO). Ta se podle nahrávek zveřejněných serverem Seznam Zprávy zřejmě snažila využít svých kontaktů na zlínské hygieniky, aby poškodila firmu bývalého manžela. Balaštíková nahrávky označila za podvrh.

