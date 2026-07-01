Prodloužený víkend v rožnovském skanzenu nabídne folklor i řemesla

Rožnovské Valašské muzeum v přírodě připravilo pro nadcházející prodloužený víkend program, který spojí tři akce nabízející folklor, řemesla i živé tradice. Uskuteční se folklorní přehlídka Ondrášova valaška, tradiční Zvonečkový jarmark i program Národní muzeum v přírodě vás zve, který představí lidovou kulturu a tradice muzeí v přírodě z celé republiky. ČTK to dnes sdělila mluvčí muzea Pavlína Polášková.
"První prázdninový víkend ve Valašském muzeu v přírodě nabídne mimořádně pestrou mozaiku folkloru, tradičních řemesel, lidové hudby i duchovních tradic. Jsme rádi, že se u nás setkají mladí folkloristé, špičkoví profesionální umělci i mistři lidových řemesel. Návštěvníci během čtyř dnů zažijí živé muzeum v celé jeho rozmanitosti," uvedl ředitel muzea Jindřich Ondruš.
V pátek a sobotu bude v rožnovském skanzenu šestý ročník folklorní přehlídky Ondrášova valaška. Hlavním hostem bude Vojenský umělecký soubor Ondráš. V pátek bude také závěrečné vystoupení Školy mladých odzemkářů.
V sobotu a neděli zaplní Dřevěné městečko Zvonečkový jarmark, řemeslný a prodejní trh s desítkami tvůrců. Své umění představí hrnčíři, keramici, dráteníci, včelaři a další řemeslníci. "Sobotní program doplní vystoupení dětských i dospělých folklorních souborů, které se představily v rámci Ondrášovy valašky. Nedělní program obohatí varhanní koncert Lindy Sítkové v kostele sv. Anny, vystoupení pěveckého sboru Karlovjanky, dětského folklorního souboru Radhošť i dechové hudby Zubřanka," uvedla mluvčí.
Na státní svátek v pondělí bude Dřevěné městečko místem setkání muzeí v přírodě spravovaných Národním muzeem v přírodě. Program Národní muzeum v přírodě vás zve představí lidovou kulturu, řemesla, hudbu, gastronomii i zvyky jednotlivých regionů České republiky. Do Národního muzea v přírodě se sídlem v Rožnově pod Radhoštěm patří kromě rožnovského Valašského muzea v přírodě také Hanácké muzeum v přírodě v Příkazech na Olomoucku, Muzeum v přírodě Vysočina v Hlinsku na Chrudimsku a Muzeum v přírodě Zubrnice na Ústecku. Od letošního roku je součástí Národního muzea v přírodě i statek U Matoušů v Plzni-Bolevci, přejmenoval se na Muzeum v přírodě Plzeň-Bolevec. "V areálu vystoupí folklorní soubory z různých koutů republiky, například Dykyta z Krásné Lípy, Úsměv z Horní Břízy, Vysočan z Hlinska, Haná z Přerova, Cholinka a domácí Javořina. Chybět nebude také krojová přehlídka, která představí rozmanitost lidového oděvu jednotlivých regionů," uvedla mluvčí.