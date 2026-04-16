Projekt sdílených kol v Otrokovicích eviduje za první měsíc přes 1500 výpůjček

Projekt sdílených kol v Otrokovicích na Zlínsku eviduje za první měsíc fungování přes 1500 výpůjček. Statistiky potvrzují, že si služba rychle našla své místo v každodenním pohybu po městě, sdělila dnes ČTK mluvčí radnice Lenka Vaculová. Město také jedná se sousedním Zlínem a provozovatelem sdílených kol, společností nextbike Czech Republic, o možném propojení obou systémů.
Lidé si v Otrokovicích v březnu půjčili sdílené kolo 1517krát a do systému se zaregistrovalo 530 uživatelů. Město má zhruba 17.000 obyvatel. Většina výpůjček připadá na krátké jízdy, téměř 91 procent z nich trvalo do 15 minut, které hradí město. "Chtěli jsme lidem nabídnout jednoduchý a dostupný způsob dopravy na kratší vzdálenosti. Těší nás, že si služba tak rychle našla své uživatele a stává se běžnou součástí pohybu po městě," uvedla starostka Hana Večerková (ANO).
Zájem o kola postupně roste, na začátku dubna systém evidoval sto výpůjček denně. "Nejvytíženějšími stanovišti se stala místa s vysokou koncentrací lidí a dopravní návazností, jako jsou Štěrkoviště, Společenský dům nebo vlakové a autobusové nádraží," uvedla mluvčí. Ve městě je k dispozici asi 60 kol na 17 stanovištích. "Město nyní jedná se Zlínem a společností nextbike o možnosti propojení obou systémů, což by umožnilo ještě širší využití kol v rámci regionu. Zároveň pokračují práce na zprovoznění dalších stanovišť," uvedla mluvčí.
Pilotní provoz sdílených kol je plánovaný do konce roku. Město bude jeho fungování vyhodnocovat a podle zájmu veřejnosti rozhodne o dalším pokračování projektu.
Sdílená kola fungují také v dalších městech ve Zlínském kraji. Například města a obce na Vsetínsku ležící u řeky Bečvy jsou zapojené do společného projektu. Systém umožňuje půjčovat si kola nejen v jednotlivých městech, ale také mezi nimi, a to s využitím cyklostezky Bečva jako páteřního spojení.