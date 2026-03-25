Projekt sdílených kol ve Vsetíně od loňského spuštění eviduje 58.500 výpůjček

Projekt sdílených kol ve Vsetíně od spuštění v loňském červenci eviduje zhruba 58.500 výpůjček. Nejvyšší zájem byl v srpnu, kdy lidé uskutečnili 17.875 jízd. Pro srovnání, sousední Valašské Meziříčí eviduje za stejné období 39.299 výpůjček, uvedla vsetínská radnice ve zprávě na svém webu. Projekt bude ve městě pokračovat nejméně do října, do kdy trvá podpora Zlínského kraje.
"Z pohledu Vsetína se jedná o velmi úspěšný projekt, který si mezi obyvateli rychle našel své místo. Jsme rádi, že Zlínský kraj prodloužil jeho podporu, a rádi bychom v létě jednali o podmínkách spolufinancování i v dalších letech," uvedl místostarosta Petr Kudlík (ANO).
Ve Vsetíně je k dispozici 84 sdílených kol, lidé si je mohou půjčovat a vracet na 28 stanovištích. Prvních 30 minut je zdarma, v případě delší výpůjčky zaplatí lidé korunu za každou další započatou minutu. Měsíční předplatné stojí 189 korun. Provoz kol zajišťuje společnost nextbike Czech Republic.
Vsetín je zapojený do projektu sdílených kol podél cyklostezky Bečva na Vsetínsku. Lidem je k dispozici celkem zhruba 250 sdílených kol. Do systému se loni v létě kromě Vsetína zapojily Valašské Meziříčí a Zašová, později Poličná. Letos v březnu přibyl Rožnov pod Radhoštěm, Lhota u Vsetína, Krhová, Vigantice, Střítež nad Bečvou, Prostřední Bečva, Horní Bečva a Janová. Systém umožňuje půjčovat si kola nejen v jednotlivých městech, ale také mezi nimi, a to s využitím cyklostezky Bečva jako páteřního spojení. Jde o první regionální systém sdílených kol ve Zlínském kraji, který propojuje více obcí do jednoho funkčního celku. Náklady 8,8 milionu korun z poloviny hradí kraj, druhou část platí zapojené obce.