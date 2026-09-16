Projekty zlínské univerzity a VTÚ se zaměří na kybernetickou bezpečnost

Na kybernetickou bezpečnost a pokročilou ochranu proti odposlechům se zaměří společné projekty zlínské Univerzity Tomáše Bati (UTB) a Vojenského technického ústavu (VTÚ). Smlouvu o spolupráci dnes ve Zlíně podepsali rektor UTB Milan Adámek a ředitel VTÚ Jiří Kašpárek. Tématem bude zejména elektromagnetická kompatibilita a kybernetická bezpečnost, řekli dnes novinářům.
"Právě zamezení úniku citlivých dat prostřednictvím elektromagnetického stínění a ochrana před kompromitujícím vyzařováním se nabízí jako jeden z prvních konkrétních projektů, na které naváže budoucí realizace společných výzkumných a vývojových aktivit," uvedl Adámek.
Kompromitující vyzařování se týká jakéhokoli zařízení připojeného ke zdroji energie a vyzařujícího elektromagnetické záření. "Můžeme si to představit jako mobil, ve kterém probíhá komunikace, ať už je připojený k internetu nebo k mobilní síti," uvedl děkan Fakulty aplikované informatiky UTB Jiří Vojtěšek. Informace šířící se z telefonu je možné snadno zachytit. "Najdou se i na internetu návody, jdou objednat zařízení, která dovedou toto záření odchytit a rekonstruovat. Náš společný projekt je, jak tady tomuto zabránit, jak zařízení chránit, aby informace nešly přečíst," uvedl děkan.
Na fakultě je Ústav bezpečnostního inženýrství a Ústav elektroniky a měření, kde se komplexní bezpečnosti věnují ve výuce i aplikovaném výzkumu. "Jedním z hlavních pilířů našeho partnerství je rozvoj talentovaných studentů a studentek UTB. Tím, že je zapojíme do společných vývojových týmů a necháme studující pracovat na reálných výzkumných úkolech, jim tak umožníme zásadním způsobem zvýšit jejich odbornou i vědeckou kvalifikaci a výbornou uplatnitelnost na trhu práce," uvedl Vojtěšek.
V budoucnu je možný také vývoj v oblastech informačních systémů, simulačních technologií, komunikačních platforem či systémů využívajících umělou inteligenci. "Spolupráce s Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně je příležitostí propojit akademické znalosti a výzkum s praktickými zkušenostmi Vojenského technického ústavu. Naším společným cílem je přenést nové poznatky do konkrétních řešení pro ochranu citlivých informací a posílení obranyschopnosti České republiky," uvedl Kašpárek.