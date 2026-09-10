Prostor u muzea v U. Hradišti oživí textilní dílo, které pletli místní obyvatelé

Prostor před Slováckým muzeem ve Smetanových sadech v Uherském Hradišti oživí textilní dílo, které podle koncepce výtvarnice Evy Blahové pletli místní obyvatelé. Výtvarný projekt pojmenovaný Okno k Fuchsovi – pocta architektovi se veřejnosti představí v pátek 18. září v 17:00, v den výročí úmrtí Bohuslava Fuchse (1895 - 1972). ČTK to dnes sdělila mluvčí muzea Zuzana Hoffmannová.
Výtvarný projekt pod vedením Blahové podle muzejníků propojuje současné výtvarné umění, komunitu a Fuchsovu architekturu. "Na jeho realizaci se od konce května podíleli místní obyvatelé, kteří se zapojili do sběru vlny a následného pletení podle výtvarné koncepce autorky. Výsledkem je unikátní textilní dílo určené pro veřejný prostor," uvedla Hoffmannová.
Akce má za cíl připomenout přínos Fuchse pro Uherské Hradiště a zvýšit povědomí o jeho architektonickém odkazu. "Fuchs patří k nejvýznamnějším českým architektům 20. století a jeho stavby jsou dodnes výraznou součástí města. Je mimo jiné autorem dostavby Slováckého muzea, stejně jako městských lázní nebo objektu dnešní ČSOB," doplnila mluvčí.
Okno k Fuchsovi však není pouze výtvarným zásahem do veřejného prostoru. "Důležitou součástí projektu je právě aktivní účast místní komunity. Pletení se stává prostředkem, jak se s architekturou města setkat jinak než jen prostřednictvím jejího každodenního užívání – prostřednictvím společné práce a sdílené zkušenosti," řekla Blahová.
Při vernisáži představí Vanda Kavková syntetické vokálně-pohybové zpracování osobní zkušenosti s budovou Fuchsových lázní. Projekt je součástí autorské interaktivní výstavy Blahové s názvem Pletky s anděly, která ve Slováckém muzeu potrvá do 18. října.