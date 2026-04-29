Dvě stě lidí ve Zlíně protestovalo proti fotovoltaice, podepisují také petici

Milan Libiger
  19:52
Vláda navrhla akcelerační oblasti, kde bude možné ve zkráceném povolovacím režimu postavit větrné elektrárny a solární plantáže. Jedna fotovoltaická elektrárna má vyrůst ve zlínských Malenovicích, kde proti tomu ve středu večer protestovalo kolem dvou set lidí.

Solární panely by mohly vyrůst vedle rodinných domů v ulici Svárovec. Zčásti jde o louky, ovocné sady a pole, kam chodí lidé na procházky.

Lidé v Malenovicích podepisovali petiční archy, aby tomu zabránili. Mohli se také podívat na mapy, na nichž byla zóna vyznačena a ukazovaly, jak blízko je rodinné zástavbě.

V části Zlína Malenovice by mohla vyrůst fotovoltaická elektrárna. Místní lidé se bojí, že naruší ráz krajiny. Proto uspořádali protest a sepisují petici. (29. duben 2026)
„Sjednocuje nás myšlenka, že návrh zóny zasahuje do krajiny, která je hojně využívána místními obyvateli. Sousedí přímo ze zahradami lidí. Obyvatelé využívají tuto lokalitu hojně k rekreaci a procházkám,“ shrnul organizátor petice Jiří Robenek, který je i zlínským radním za Piráty.

Lidé stáli na podpis petice řady, zájem byl velký. „S akcelerační zónou v Malenovicích na Svárovci nesouhlasím, protože je to moje bydliště,“ sdělil Martin Baloš.

„Děje se to bez vědomí místních občanů. Dozvěděl jsem se o ní náhodu od sousedů. Myslím si, že bychom se k tomu měli vyjádřit a mít názor, který by měl být brán v potaz.“

Solární energie je na vzestupu. Výroba fotovoltaiky letos narostla o více než třetinu

Od domu by měl solární panely vzdálené 100 až 150 metrů. Některé domy by ale stály ještě blíž. Vedou tudy také stezky, například k malenovické Svaté vodě, což je mezi místními oblíbené místo.

„Když se tam postaví solární pole, tak se lidem z této obytné části odřízne možnost vyjít si do lesa. Jedná se o kvalitu života v této lokalitě,“ zdůraznil Baloš.

„Jsme velice znechuceni a smutní z toho, že nám berou poslední zbytky krásné přírody,“ postěžovala si Marcela Spáčilová.

Výstavba obnovitelných zdrojů se zjednoduší. Od pátku začne platit nový zákon

„Nelíbí se mi to, protože je to hodně blízko obytné zóny. Určitě by se našla lepší místa, která jsou vzdálenější od lidských obydlí,“ domnívá se Michal Maloun, který také bydlí na Svárovci „Chápu, že jsou obnovitelné zdroje důležitá věc, ale je otázka, jestli už nejsou také přežité,“ zmínil.

Lidé podepisovali petici, aby byla tato lokalita ze seznamu vyškrtnuta. Jako důvod je v ní uvedený systém ekologické stability krajiny a udržitelný rozvoj území.

„Kdyby to bylo navrženo o dva kilometry dál, kam nechodí lidé trávit volný čas, tak by to odpor nevyvolalo,“ zmínil Robenek. „Soláry mají navazovat na ukončenou zástavbu, nenechává se tam odstup.“

Skoro polovina pozemku se navíc svažuje k severu. „Pokud by tam někdo chtěl stavět solární plantáže, musel by vybudovat vyšší konstrukce, aby se panely mohly překlopit na jih. To je finančně náročnější,“ poznamenal Robenek.

Proti záměru je i vedení města. „Je nesmysl mít v této lokalitě soláry. Bavili jsme se na radě, že na to budeme reagovat,“ naznačil primátor Jiří Korec (ANO).

„Někdo to navrhl od stolu. A nezeptal se nás. Chápu, že z pozice Evropské unie je snaha dělat akcelerační zóny, ale měli bychom se bavit o tom, kde je to reálné.“

V kraji je 16 zón pro fotovoltaiku

I Korec naráží na to, že část svahu je otočená na sever. To, že Robenek organizuje protest, přičítá podzimním komunálním volbám.

„Potřebuje si posbírat politické body před volbami. Rozumím tomu, nebudeme to hrotit,“ zmínil primátor. „Chceme, aby šel tlak od obyvatel i od města, potřebujeme to tlačit ze všech stran,“ reagoval Robenek.

V kraji je navrženo šest akceleračních oblastí pro solární panely. Vládní plán vychází z nového zákona o urychlení využívání obnovitelných zdrojů energie, který reaguje na evropské předpisy.

Vláda chce zjednodušit povolování staveb fotovoltaických a větrných elektráren

Má jít o území, kde je vyhodnocený minimální střet s ochranou přírody. Hlavním lákadlem pro investory bude zkrácení povolovacího procesu z běžných deseti let na jeden rok.

„Na uvedené petiční shromáždění nepřísluší ministerstvu pro místní rozvoj reagovat,“ sdělila mluvčí resortu Veronika Lukášová.

„Pokud však v zákonné lhůtě obdržíme písemnou připomínku k navržené akcelerační oblasti, budeme se jí náležitě zabývat a řádně ji vyhodnotíme,“ vzkázala.

V květnu bude veřejné projednání a veřejnost i obce mohou do 1. června posílat připomínky.

Územní rozvojový plán, kde mají být oblasti vymezeny do konce srpna, je však závazný pro územní plány obcí, což znamená, že samosprávy budou muset návrh akceptovat, pokud bude schválen.

Schválení zóny neznamená, že tam soláry či větrníky vyrostou. Nejde o jejich povolení ani o garanci získání povolení. Součástí návrhu jsou také opatření, která mají eliminovat negativní dopady na okolí.

Instalace nových fotovoltaik zaznamenala po letech propad, upozorňuje asociace

Připomínky už poslal starosta Zborovic Vítězslav Hanák. Do obce zasahují dvě oblasti pro soláry a jedna pro větrníky. Navržené jsou zhruba 700 metrů od zástavby.

„Jsme z jedné strany ohraničení Naturou 2000, což je významná evropská lokalita s výskytem mnoha ptáků. Z druhé strany jsme v údolí,“ předestřel Hanák.

„Vše, co se tady postaví, je vidět několik kilometrů daleko. Jsme v předhůří Chřibů a dotklo by se to i turistického ruchu,“ obává se.

Výhrady jsou i k větrníkům

Jedna zóna zasahuje do Blazic. „Nejsem tomu nakloněný, ale musíme to probrat s občany. Bude záležet na nich, jak se k tomu vyjádří,“ sdělil starosta Luboš Hradil.

Dvě oblasti se okrajově dotýkají území Velkých Těšan. „Budeme psát připomínky, protože jedna zóna zasahuje do pásma pitné vody a je na úrodné půdě. Hospodaří na ní zemědělský podnik, který ji potřebuje k podnikání,“ přiblížila starostka Bařic – Velkých Těšan Věra Halamová.

Výhrady mají i starostové obcí, u nichž mají vyrůst větrníky. Vadí jim, že jsou často navrženy jen 500 metrů od rodinných domů, obávají se zvýšeného hluku i jiných vlivů.

Otevírací doba obchodů 1. a 8. května 2026 je zrádná. Během jednoho svátku nenakoupíte

Teplá zima probudila stromy i na chladnější Vysočině. V Polné na náměstí...

Blíží se květnové dny volna a s nimi i tradiční otázka, kdy budou mít obchody otevřeno. Zatímco jeden státní svátek přeje nákupům, během druhého musí být podle zákona o prodejní době v maloobchodě...

Otík se vrátil na místo činu. Nová pamětní deska připomíná slavnou českou komedii

Lávka u stanice metra Háje má svou pamětní desku. Fotku z místa nám poslal...

Dnes dopoledne proběhlo slavnostní odhalení pamětní desky na lávce u stanice metra Háje. Připomíná jednu ze slavných scén kultovní komedie Vesničko má středisková. Akce se se zúčastnil i maďarský...

Pes, běžci i letadlo. Takto čtenáři deníku Metro vyfotili Dvorecký most. Který snímek vyhrál?

Dvorecký most očima čtenářů deníku Metro

Ještě jednou se vracíme k nové pražské spojce mezi Podolím a Zlíchovem. Dvorecký most krátce po otevření zaplnily tramvaje, autobusy, pěší i cyklisté a také objektivy našich čtenářů. Vyhlásili jsme...

Teď se bude testovat, jak lanovka na Petříně mrká a červená se. Cesta na kopec ale nebyla snadná

První byla se švýcarskou přesností usazena na koleje. Druhou táhl těžší tahač,...

„Mám obrovskou radost. Těšíme se teď na květnové testování. Musíme zkontrolovat, jak funguje mrkání a červenání se,“ říká deníku Metro designérka Anna Marešová, která je se svým týmem autorkou nové...

5 pumptracků v Praze, které musíte vyzkoušet. Jeden je nejdelší na světě

Pumptrack Štvanice

Baví děti i dospělé, zlepšují techniku jízdy a nepotřebujete na nich šlapat. Pumptracky, tedy uzavřené okruhy plné vln a klopených zatáček, se v Praze stávají hitem nejen pro děcka a teenagery....

Dvě stě lidí ve Zlíně protestovalo proti fotovoltaice, podepisují také petici

V části Zlína Malenovice by mohla vyrůst fotovoltaická elektrárna. Místní lidé...

Vláda navrhla akcelerační oblasti, kde bude možné ve zkráceném povolovacím režimu postavit větrné elektrárny a solární plantáže. Jedna fotovoltaická elektrárna má vyrůst ve zlínských Malenovicích,...

Unikátní brněnská čtvrť Kamenná kolonie slaví na Špilberku 101 let výstavou

ilustrační snímek

Vývoj někdejší nouzové kolonie pro dělníky ve svébytnou uměleckou čtvrť navštěvovanou turisty mapuje výstava Od Skaly ke Kamence, kterou dnes Muzeum města Brna...

29. dubna 2026  18:11,  aktualizováno  18:11

Nový Jičín zavře lávku přes Jičínku v části Žilina, je v havarijním stavu

ilustrační snímek

Nový Jičín uzavře pěší lávku přes řeku Jičínku v městské části Žilina. Důvodem je její havarijní stav. Lidé budou muset chodit přes 300 metrů vzdálený most, po...

29. dubna 2026,  aktualizováno 

Hostouň na Domažlicku otevřela novou knihovnu, chápe ji jako základní vybavenost

ilustrační snímek

Hostouň na Domažlicku otevřela novou knihovnu. Vznikla přestavbou vybydleného dvoupatrového domu, který dlouhodobě hyzdil náměstí. Kromě knihovny jsou v...

29. dubna 2026  17:49,  aktualizováno  17:49

Asociace vodní turistiky obvinila vodní elektrárnu Líšný z ohrožení Jizery

ilustrační snímek

Asociace vodní turistiky a sportu (AVTS) dnes obvinila provozovatele malé vodní elektrárny (MVE) na řece Jizeře v Líšném na Jablonecku, že odebírají vodu bez...

29. dubna 2026  17:32,  aktualizováno  17:32

Nová lanovka na Petřín se postupně odhaluje, vozy už mají zakrytá jen čela. Podívejte se

Nové vozy lanovky na Petřín už mají zakrytá jenom čela.

Nová lanovka na Petřín od designérky Anny Marešové se zbavuje ochranných obalů a odhaluje svou podobu. Vozy vyrobené ve Švýcarsku mají aktuálně zakrytá již jen čela a procházejí intenzivním...

29. dubna 2026  16:30,  aktualizováno  19:13

Liberec i přes odpor části opozice nabídne lukrativní pozemek k prodeji

ilustrační snímek

Liberec i přes odpor části opozice nabídne lukrativní pozemek na ploše 1,5 hektaru na okraji města k prodeji. Město by tím mohlo získat přes 40 milionů korun....

29. dubna 2026  17:20,  aktualizováno  18:29

U Borkovic na Táborsku hoří hektar lesa, hasičí oheň likviduji

ilustrační snímek

Hasiči likvidují požár hektaru lesa u Borkovic na Táborsku. Vyhlásili druhý stupeň požárního poplachu ze čtyř možných. Novináře o tom informoval mluvčí...

29. dubna 2026  17:14,  aktualizováno  17:14

U Košuteckého jezírka v Plzni otevřel obvod objekt s bistrem a dětskou skupinou

U Košuteckého jezírka v Plzni začal oficiálně sloužit nový objekt s bistrem a zázemím pro dětskou skupinu. Dvoupodlažní budova za 38,5 milionu korun se zelenou...

29. dubna 2026  17:09,  aktualizováno  17:09

Hasiči bojují s požárem lesa na Jičínsku, zásah komplikuje silný vítr

ilustrační snímek

Ve Slavhosticích na Jičínsku zasahuje deset jednotek hasičů u požáru asi čtyř hektarů lesa. Práci jim komplikuje silný vítr, vyhlásili druhý stupeň požárního...

29. dubna 2026  16:58,  aktualizováno  16:58

Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia
Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia

Jemná krémová textura, svěží chuť a univerzální využití v každodenní kuchyni. Redakce eMimina otestovala dva čerstvé sýry s jogurtem od české...

Zoo Dvůr Králové získala z Francie sloní samici, celkem má tři slony

Do Safari Parku Dvůr Králové nad Labem na Trutnovsku dnes dorazila samice slona afrického savanového z francouzské zoo Planete Sauvage u města Nantes. Dvorská...

29. dubna 2026  16:31,  aktualizováno  16:31

RECENZE: Ďábel tentokrát Pradu nenosí. Druhý díl módního fenoménu je po dvaceti letech zpět

Z filmu Ďábel nosí Pradu 2

Kultovní módní bible je zpět! Pokračování hitu Ďábel nosí Pradu vrací na scénu nekompromisní Mirandu Priestlyovou i ambiciózní Andreu Sachsovou. Jak dopadl střet legendárního světa Runwaye s moderní...

29. dubna 2026  18:15

