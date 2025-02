Podpora do začátku. Zlín v Prštném postaví desítky startovacích bytů

Město Zlín začalo hledat projektanta pro plánovaný bytový dům, který má vyrůst v Prštném, v Cyklistické ulici u cyklostezky. Bytů bude minimálně 26 o rozloze 50 až 55 m2 ve třech dvoupatrových objektech na zastavěné ploše přes tisíc metrů.

„Všichni si uvědomujeme potřebu dalšího navýšení bytových kapacit. Poptávka po bydlení je a ceny bytů jsou dnes vysoké,“ nastínil radní Jiří Robenek, který má v kompetenci bydlení. „Jsme majitelem parcely, máme předdiskutované řešení dopravní situace. Věnovali jsme se tomu v rámci prověřovací studie. Termín, kdy začneme, ale teď nedokážu říci,“ doplnil.

Radní v současné době vybírají priority, které budou chtít udělat do konce volebního období roce 2026. Pokud dají projektu zelenou, mohlo by stavět poměrně brzy. Město chce zažádat o dotaci, jež by mohla pokrýt čtyřicet procent nákladů. Stavět hodlá rychle a levně, čemuž by měl odpovídat použitý materiál i technologie. A pak i nájem.

„Pokud jde o technologické řešení, tak se rozhodneme na základě podkladů od projektanta, jaké varianty jsou možné,“ naznačil Robenek. „Zatím máme prověřovací studii, která se zaměřuje na dispozici, zasazení objektu do parcely nebo parkovací místa.“

Město loni přestavělo bytovku ve čtvrti U Majáku, kde vznikly nízkometrážní byty, které nabízí vysokoškolským studentům. V Prštném budou možnosti otevřené.

„Mladé páry budou moci využít zvýhodněné nájemné na startu života, pak se přesunou dál,“ míní Robenek. „ Je to podpora do začátku.“ Minulý rok začala radnice stavět také bytový dům v ulici Na Slanici, který bude mít 28 bytů s dispozicí 3+kk a další tři o velikosti 1+kk. První nájemníci se mají nastěhovat příští rok.

Do fáze stavebního povolení a případně i výstavby by se letos mohl dostat projekt bytovek v lokalitě Boněcký rybník v Přílukách. Město čeká na územní rozhodnutí, pak bude hledat developera, který si zajistí povolení a pustí se do práce.

Zlín chystá výstavbu v lokalitě Boněcký rybník.

Menší část bytů zůstane městu, větší část investor nabídne lidem k prodeji. Celkově tam má vyrůst 19 bytových domů, z nichž se bude soutěžit 13, které jsou na pozemcích města. Ostatní budou na plochách soukromých majitelů. Podoba všech domů bude ale jednotná.

„Místo toho, aby nám developer za projekt zaplatil finančně, tak nám zaplatí v naturáliích, tedy počtem bytů, plus ještě finanční plnění,“ nastínil primátor Jiří Korec.

„Počítáme, že ze třinácti objektů, které by tam mohly vzniknout, by zhruba čtvrtina mohla být v majetku města,“ naznačil. „Uvidíme, jak se bude chovat trh s byty v době soutěže, může se stát, že to bude i méně.“

V Přílukách se bude klást důraz na kvalitu

Byty budou mít balkony a okna směřovaná do více světových stran, budou spíše prostornější a prosvětlenější. Může jich být celkově až 400 s tím, že zhruba 120 bude na pozemcích dvou soukromých majitelů, kteří si je i sami postaví. V každém domě může být 20 větších, nebo 25 menších bytů.

Zatímco v Prštném půjde o levnější byty, v Přílukách tak dostupné asi nebudou.

„V rámci Zlína by to mělo být jedno z nejkvalitnějších bydlení, co se tady kdy postavilo. Má kvalitní parametry, navrhl ho kvalitní architekt a je na kvalitním místě,“ je přesvědčený náměstek primátora Pavel Brada, který se stará o majetek města.

„Velký důraz je kladený na kvalitu veřejného prostoru mezi objekty a jejich parkovou úpravu,“ poznamenal ředitel Kanceláře architekta města Zlína Jindřich Nový.

Domy budou spojovat chodníky, nebude chybět zeleň, hřiště, podzemní parkoviště ani občanská vybavenost, která může zahrnovat společenské prostory, obchody, kavárny.

I Zlínský kraj chce mít vlastní byty

Byty budou také pod sportovní halou u Březnické ulice. Vyrůst tam má deset domů, některé z nich budou sloužit zejména bydlení. Podle Korce je ale nejspíše získá developer, nepůjde tudíž o městské nájemní byty, ačkoliv jde o pozemky města.

„Město by tam byty ve svém vlastnictví nemělo,“ řekl Korec. „Finanční prostředky z této lokality by chtělo využít na stavbu parkovacího domu s tréninkovou halou v této lokalitě. Bylo by v něm 500 parkovacích míst,“ přiblížil.

Poprvé v historii chce mít byty také Zlínský kraj. Žádá o dotaci, a pokud uspěje, hodlá se dohodnout s investorem, který by postavil bytovku ve Zlíně.

„Byty bychom mohli nabízet univerzitě i soukromým osobám. Ale chceme být i atraktivní zaměstnavatel, takže také třeba zaměstnancům krajské nemocnice ve Zlíně,“ předestřel hejtman Radim Holiš.