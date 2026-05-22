Průvod na Kroměřížsku připomene sběratele lidových písní Františka Sušila

Sběratele a vydavatele moravských lidových písní Františka Sušila připomene sobotní průvod z Bystřice pod Hostýnem na Svatý Hostýn na Kroměřížsku. Sraz účastníků bude ve 13:30 ve Fryčajově ulici u domku, v němž sběratel před 158 lety zemřel, řekl dnes ČTK Tomáš Hradil z pořádajícího spolku Kulturák.
S osmitisícovou Bystřicí pod Hostýnem je spojeno několik osobností. Vlastenecký katolický kněz, básník, překladatel a především sběratel a vydavatel moravských lidových písní Sušil patří podle organizátorů mezi nejvýznamnější z nich. "František Sušil je ikonou poloviny 19. století," řekl Hradil.
Sušil se narodil v roce 1804 v dnešním Rousínově na Vyškovsku. Konec života ho zastihl v květnu 1868 právě v Bystřici pod Hostýnem. "Byl nemocen, cítil, že už mu mnoho chvil nezbývá. Ale ještě naposledy chtěl vyjít na milovaný Hostýn. To se mu nepodařilo. Slehl v Bystřici u své neteře, kde po dvou nebo třech týdnech podlehl tuberkulóze. Na Hostýn jsme tedy začali chodit místo něj," uvedl Hradil.
O hudební doprovod účastníků výšlapu se postarají ženský soubor Nivnička a cimbálová muzika Muzikaša z Nivnice na Uherskohradišťsku. Průvodního slova se znovu ujme spisovatel a historik Ladislav Čumba. "Tiskneme zpěvníčky, které zároveň slouží jako vstupenka. Kdo si je zakoupí, může zpívat písně s muzikami a přispěje na tuto akci. Po cestě máme několik zastavení. Letos jsme do programu zařadili i živé obrazy ze života Sušila, dramatické zpracování. Je to happening, nebude to nic vážného," řekl Hradil.
Poté, co průvod dorazí na Hostýn, vystoupají jeho účastníci mezi věže baziliky Nanebevzetí Panny Marie. Tím oficiální program happeningu skončí. Na večer však ještě pořadatelé plánují v sousedství nedaleké Vodní kaple Hudeckou noc, při které se bude zpívat a hrát.
Lidové písně začal Sušil sbírat ještě jako student. Vrcholem jeho úsilí byla sbírka nazvaná Moravské národní písně s nápěvy do textu vřaděnými. Do ní zařadil jen písně, které sám zapsal nebo si dodatečně ověřil. Sbírka vycházela nejprve sešitově, knižně byla vydána v roce 1860. Obsahuje 2361 písní ze všech moravských regionů.