Prvomájová oslava ve zlínské Baťově vile představila také historii motosportu

Tradiční prvomájová oslava v zahradě zlínské Baťovy vily se letos zaměřila na sportovce. Představilo se několik zlínských sportovních klubů, nechyběla připomínka 55 let Barum Czech Rally Zlín i sto let let od historicky prvního motoristického závodu ve Zlíně, řekl dnes ČTK manažer zlínské Nadace Tomáše Bati Jakub Malovaný. U příležitosti letošního 150. výročí narození zakladatele obuvnického impéria Tomáše Bati byly k vidění dvě výstavy. Oslavu zahájila vnučka Tomáše Bati Rosemarie Blythová Baťová.
"Letos prvomájové oslavě vévodí sportovní zóny. Máme tady jednak fotbalisty FC Zlín, běžce z oddílu Běhy Zlín, zlínské házenkáře či boxery ze Sad Gymu, ale co je hlavní, je tady taky Barum Czech Rallye Zlín, která letos slaví 55 let," uvedl Malovaný. V rallye zóně byl k vidění historický automobil i současné závodní vozidlo. Nechyběl simulátor rallye závodů, tematický fotokoutek či stezka připomínající historii Barum Czech Rally Zlín.
Na dnešek také připadá sto let od historicky prvního motoristického závodu ve Zlíně. Pro Tomáše Baťu nebyl automobil luxusem, ale symbolem modernity a efektivity, viděl v něm nástroj k otevření města světu. "Už ve 20. letech minulého století se Zlín stal výkladní skříní moderního životního stylu s betonovými silnicemi a systematickou výukou řidičů. První oficiální soutěžní klání se pak uskutečnilo 1. května 1926. Nešlo o rychlostní závod, jak jej známe dnes, ale o turnaj obratnosti. Z těchto skromných začátků pod hlavičkou ?Odbočky Baťa ? vyrostla tradice, která přečkala dekády," uvedla ředitelka Nadace Tomáše Bati Gabriela Končitíková.
U příležitosti výročí narození Tomáše Bati si lidé mohli prohlédnout výstavu Touha tvořit, která mapuje život a dílo podnikatele. Druhá výstava Stopy Tomáše Bati představuje skrze komiksy Baťovo myšlení a uvažování, jejím autorem je výtvarník Jaromír 99. Lidé mohli nahlídnout také do City modulu Baťův svět.Program na první májový den připravil ve Zlíně i Nadační fond Jana Antonína Bati, konal se festival Baťafest.
Baťovské oslavy svátku práce připomnělo i Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně. Lidé si mohli vyrobit prvomájové mávátko či sestavit model alegorického vozu s tradičními baťovskými hesly. Podobu baťovských průvodů přiblížily dobové fotografie. První prvomájová oslava byla v roce 1924, kdy Baťa pozval do Baťovy vily asi 3000 lidí, další rok už účastníků přibylo a oslavy se rozšířily do města. V roce 1927 první máj oslavilo ve Zlíně okolo 25.000 lidí, pro zaměstnance byly vypravovány zvláštní vlaky. V 90. letech minulého století na tradici oslav navázala Nadace Tomáše Bati.