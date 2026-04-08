Prvotisk Bible kutnohorské z roku 1489 je vystaven v zámku ve Val. Meziříčí

Prvotisk Bible kutnohorské z roku 1489 je vystaven do konce dubna v zámku Kinských ve Valašském Meziříčí na Vsetínsku. Významná kulturní památka české knižní historie prošla odborným zásahem restaurátora a než se vrátí zpět do depozitáře, rozhodlo se ji Muzeum regionu Valašsko na pár týdnů ukázat veřejnosti, sdělil dnes ČTK zástupce muzea Jiří Koňařík.
Kniha vytištěná Martinem z Tišnova v Kutné Hoře je po Bibli pražské druhým nejstarším česky psaným tištěným spisem na českém území. "Je unikátní i svým složitým historickým vývojem, kdy byla během staletí opakovaně převazována, opravována a doplňována rukopisnými částmi. Nese sice stopy intenzivního užívání a z původních více než 600 listů jich několik desítek chybí, přesto si zachovala mimořádnou uměleckou hodnotu a najdeme v ní 65 iluminovaných iniciál a 84 kolorovaných dřevořezů," uvedla historička Muzea regionu Valašsko Ivana Spitzer Ostřanská.
V minulosti nechybělo mnoho a tisk se nedochoval. "Na konci 18. století tehdejší majitelé bibli zachránili jen za cenu toho, že jí zakopali pod kořeny staré lípy. Tehdejší úřady totiž obdobné 'závadné' knihy zabavovaly a pálily," uvedla Ostřanská.
Tištěnou památku získalo ve 30. letech minulého století do svých sbírek vsetínské muzeum, předchůdce Muzea regionu Valašsko. "V 80. letech 20. století prošla bible základním restaurátorským zásahem, její stav ale zůstával kritický. Rozhodli jsme se ji proto nechat kompletně restaurovat," uvedla historička.
Záchrany díla se ujal Radomír Slovik z Fakulty restaurování Univerzity Pardubice. "Jednalo se o komplexní zásah, který vyžadoval rozebrání knihy na jednotlivé listy, jejich vyčištění, opravy a následné znovusložení. Použili jsme kombinaci tradičních řemeslných postupů a moderních konzervátorských metod. Cílem bylo stabilizovat fyzický stav knihy, ale zároveň zachovat maximum původních prvků a historických stop. Některé starší opravy byly ponechány jako doklad dobového přístupu ke knižní péči," uvedl Slovik. Dělaly se i vědecké analýzy papíru, inkoustů a konstrukce vazby.
Bible byla po dokončení restaurátorských prací uložena do speciálního obalu, který zajišťuje stabilní mikroklima a ochranu před poškozením. Na zámku lze zhlédnout také video s příběhem vystavené bible.