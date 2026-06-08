Pro akutní případy dětí s narušenou psychikou postaví v Kroměříži nový pavilon

Každý rok se zde na neakutních lůžkách vystřídá kolem 250 dětských pacientů. Přicházejí s hyperaktivitou, mentální anorexií, poruchami chování, příjmu potravy a soustředění. A v posledních dvou letech také s těžkými duševními onemocněními, jako jsou psychózy, deprese, emoční nestabilita, sebepoškozování nebo zkratkovité pokusy o sebevraždu.
V Psychiatrické nemocnici v Kroměříži, která je jediným zařízením svého druhu ve Zlínském kraji a širokém okolí, pro ně mají k dispozici 25 lůžek v rámci následné péče. Tedy pro případy, kdy jim hospitalizaci po předchozí léčbě naordinuje ambulantní lékař.
Malé a mladé pacienty tady ale lékaři přijímají i v případě akutních potíží, přestože oficiálně akutní péči dětským pacientům neposkytují.
„Když dítě přiveze záchranná služba, protože se například pokusilo o sebevraždu nebo má tak závažné psychické potíže, že je nutná hospitalizace, tak ho v rámci Zlínského kraje přijmout musíme,“ vysvětlila náměstkyně pro léčebně preventivní péči psychiatrické nemocnice Marta Hicklová.
Kapacita 115 akutních lůžek
Až bude postavený nový pavilon akutního oddělení, získá i tato péče to, co legislativně potřebuje, aby mohla být oficiální – tedy akutní lůžka pro děti a dorost. Stavba začala vznikat na začátku roku v zadní části rozlehlého areálu, který byl postavený v roce 1909 a od té doby se zásadně nezměnil.
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Pořezané ruce a čekání půl roku na psychiatra. Dětem chybí odborná pomoc
Pavilon budou tvořit dvě budovy o dvou a třech podlažích propojené krčkem. Celý bude sloužit pouze pro akutní péči. Počítá se v něm se samostatnými uzavřenými lůžkovými odděleními pro děti, ženy a muže. Dohromady budou mít kapacitu 115 lůžek, z toho 25 pro dětské pacienty.
V současné době je v Kroměříži 25 akutních lůžek pro muže a stejný počet pro ženy. Kapacita se tak díky novému pavilonu více než zdvojnásobí.
„Určitě to pomůže. Je ale potřeba říct, že systém je v celé zemi přeplněný, dětí s psychickými problémy přibývá a kapacity nejsou dostatečné,“ poukázal Marek Mikláš, ředitel Poradenského a krizového centra Zlínského kraje.
„Stává se, že místo v psychiatrické nemocnici není a pacienti končí v běžné nemocnici, kde prakticky čekají, až se místo uvolní. To trvá dny i týdny,“ dodal šéf centra, které se věnuje podpoře duševního zdraví rodin, a spadají pod něj specializovaná lůžka pro okamžitou pomoc dětem a mladým lidem v ohrožení.
První velká akce za více než sto let
„Je to první velká rozvojová akce od roku 1909. Personál a management pochopil, že může být kormidelníkem v budoucnosti nemocnice a může měnit principy péče o duševní zdraví. Nemocnice začíná být atraktivní pro mladé kolegy a chceme se stát výkladní skříní české psychiatrie,“ uvedl náměstek pro strategický rozvoj Roman Havlík, který nemocnici přechodně řídil dva roky.
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V psychiatrické nemocnici, která spadá pod ministerstvo zdravotnictví, je celkově bezmála 800 lůžek a pracuje v ní 900 zaměstnanců. Zajišťuje péči nejen pro obyvatele Zlínského, ale i Olomouckého a Jihomoravského kraje.
Léčí se zde pacienti s depresemi, alkoholismem, závislostí na drogách, psychotickými onemocněními či schizofrenií.
Maximálně dvoulůžkové pokoje
I tato nemocnice postupně mění systém v souvislosti s celorepublikovou reformou psychiatrické péče. Například směřuje ke zkrácení doby hospitalizace a posílení akutní péče. V budovách starých více než sto let to ovšem často není možné a rekonstrukce je v některých případech ekonomicky nevýhodná.
Proto se v Kroměříži rozhodli postavit nový pavilon, který veškeré nároky na moderní péči splní.
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„Je to pro nás obrovská změna, nikdy se tady taková budova nestavěla. Jsme rádi, že jsme se domluvili s památkovou péčí, protože sídlíme v největším secesním urbanistickém celku v Česku, a není to úplně jednoduché,“ zdůraznila ředitelka nemocnice Adéla Stoklasová. „Nové oddělení nám i pacientům poskytne moderní a důstojné zázemí,“ ocenila.
Lůžková oddělení jsou v současnosti standardně čtyřlůžková. Jsou však i budovy s velkými pokoji o šesti a více lůžkách a se společným sociálním zařízením a koupelnou. Nová budova naopak nabídne maximálně dvoulůžkové pokoje s vlastním sociálním zázemím.
Do podoby pavilonu promluvili také památkáři
S dokončením pavilonu se počítá v listopadu 2027. Celkové náklady se pohybují kolem 768 milionů korun, zhruba 200 milionů pokryje dotace, zbývající část uhradí nemocnice z vlastních zdrojů. Kvůli historické hodnotě areálu se stavbaři museli domlouvat i s památkovou péčí.
„Snažili jsme se plynule doplnit areál tak, aby urbanismus byl dodržen. Ale současně jsme museli samozřejmě vnímat potřeby, které jsou platné k dnešnímu dni. To znamená, že objekty musejí být trošku větší, než to bývalo zvykem,“ upozornil zástupce technického úseku nemocnice František Valíček.
Objekt vzniká na ploše, kde v minulosti rostla zeleň. Založený je na 151 hlubinných pilotech. Jeho součástí bude zelená střecha s fotovoltaickou elektrárnou. Fasáda kombinuje materiály, které podle stavební firmy respektují historický areál nemocnice.