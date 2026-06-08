Pro akutní případy dětí s narušenou psychikou postaví v Kroměříži nový pavilon

Jana Fuksová
  10:02aktualizováno  10:02
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Psychiatrická nemocnice v Kroměříži, která je jediná svého druhu ve Zlínském kraji, bude přijímat více akutních pacientů včetně dětí. Staví pro ně nový pavilon v zadní části památkově chráněného areálu. Kapacita akutních lůžek se zvýší na dvojnásobek. Náklady na výstavbu budou téměř 800 milionů korun.

Každý rok se zde na neakutních lůžkách vystřídá kolem 250 dětských pacientů. Přicházejí s hyperaktivitou, mentální anorexií, poruchami chování, příjmu potravy a soustředění. A v posledních dvou letech také s těžkými duševními onemocněními, jako jsou psychózy, deprese, emoční nestabilita, sebepoškozování nebo zkratkovité pokusy o sebevraždu.

V Psychiatrické nemocnici v Kroměříži, která je jediným zařízením svého druhu ve Zlínském kraji a širokém okolí, pro ně mají k dispozici 25 lůžek v rámci následné péče. Tedy pro případy, kdy jim hospitalizaci po předchozí léčbě naordinuje ambulantní lékař.

Vizualizace nového pavilonu akutního oddělení v Psychiatrické nemocnici v Kroměříži. (květen 2026)
Psychiatrická nemocnice v Kroměříži začala se stavbou nového pavilonu akutního oddělení. Vzniká v zadní části areálu nemocnice z roku 1909. (květen 2026)
Psychiatrická nemocnice v Kroměříži začala se stavbou nového pavilonu akutního oddělení. Vzniká v zadní části areálu nemocnice z roku 1909. (květen 2026)
Vizualizace nového pavilonu akutního oddělení v Psychiatrické nemocnici v Kroměříži. (květen 2026)
Psychiatrická nemocnice v Kroměříži. (květen 2026)
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Malé a mladé pacienty tady ale lékaři přijímají i v případě akutních potíží, přestože oficiálně akutní péči dětským pacientům neposkytují.

„Když dítě přiveze záchranná služba, protože se například pokusilo o sebevraždu nebo má tak závažné psychické potíže, že je nutná hospitalizace, tak ho v rámci Zlínského kraje přijmout musíme,“ vysvětlila náměstkyně pro léčebně preventivní péči psychiatrické nemocnice Marta Hicklová.

Kapacita 115 akutních lůžek

Až bude postavený nový pavilon akutního oddělení, získá i tato péče to, co legislativně potřebuje, aby mohla být oficiální – tedy akutní lůžka pro děti a dorost. Stavba začala vznikat na začátku roku v zadní části rozlehlého areálu, který byl postavený v roce 1909 a od té doby se zásadně nezměnil.

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Pavilon budou tvořit dvě budovy o dvou a třech podlažích propojené krčkem. Celý bude sloužit pouze pro akutní péči. Počítá se v něm se samostatnými uzavřenými lůžkovými odděleními pro děti, ženy a muže. Dohromady budou mít kapacitu 115 lůžek, z toho 25 pro dětské pacienty.

V současné době je v Kroměříži 25 akutních lůžek pro muže a stejný počet pro ženy. Kapacita se tak díky novému pavilonu více než zdvojnásobí.

Vizualizace nového pavilonu akutního oddělení v Psychiatrické nemocnici v Kroměříži. (květen 2026)

„Určitě to pomůže. Je ale potřeba říct, že systém je v celé zemi přeplněný, dětí s psychickými problémy přibývá a kapacity nejsou dostatečné,“ poukázal Marek Mikláš, ředitel Poradenského a krizového centra Zlínského kraje.

„Stává se, že místo v psychiatrické nemocnici není a pacienti končí v běžné nemocnici, kde prakticky čekají, až se místo uvolní. To trvá dny i týdny,“ dodal šéf centra, které se věnuje podpoře duševního zdraví rodin, a spadají pod něj specializovaná lůžka pro okamžitou pomoc dětem a mladým lidem v ohrožení.

První velká akce za více než sto let

„Je to první velká rozvojová akce od roku 1909. Personál a management pochopil, že může být kormidelníkem v budoucnosti nemocnice a může měnit principy péče o duševní zdraví. Nemocnice začíná být atraktivní pro mladé kolegy a chceme se stát výkladní skříní české psychiatrie,“ uvedl náměstek pro strategický rozvoj Roman Havlík, který nemocnici přechodně řídil dva roky.

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V psychiatrické nemocnici, která spadá pod ministerstvo zdravotnictví, je celkově bezmála 800 lůžek a pracuje v ní 900 zaměstnanců. Zajišťuje péči nejen pro obyvatele Zlínského, ale i Olomouckého a Jihomoravského kraje.

Léčí se zde pacienti s depresemi, alkoholismem, závislostí na drogách, psychotickými onemocněními či schizofrenií.

Maximálně dvoulůžkové pokoje

I tato nemocnice postupně mění systém v souvislosti s celorepublikovou reformou psychiatrické péče. Například směřuje ke zkrácení doby hospitalizace a posílení akutní péče. V budovách starých více než sto let to ovšem často není možné a rekonstrukce je v některých případech ekonomicky nevýhodná.

Proto se v Kroměříži rozhodli postavit nový pavilon, který veškeré nároky na moderní péči splní.

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„Je to pro nás obrovská změna, nikdy se tady taková budova nestavěla. Jsme rádi, že jsme se domluvili s památkovou péčí, protože sídlíme v největším secesním urbanistickém celku v Česku, a není to úplně jednoduché,“ zdůraznila ředitelka nemocnice Adéla Stoklasová. „Nové oddělení nám i pacientům poskytne moderní a důstojné zázemí,“ ocenila.

Lůžková oddělení jsou v současnosti standardně čtyřlůžková. Jsou však i budovy s velkými pokoji o šesti a více lůžkách a se společným sociálním zařízením a koupelnou. Nová budova naopak nabídne maximálně dvoulůžkové pokoje s vlastním sociálním zázemím.

Do podoby pavilonu promluvili také památkáři

S dokončením pavilonu se počítá v listopadu 2027. Celkové náklady se pohybují kolem 768 milionů korun, zhruba 200 milionů pokryje dotace, zbývající část uhradí nemocnice z vlastních zdrojů. Kvůli historické hodnotě areálu se stavbaři museli domlouvat i s památkovou péčí.

Psychiatrická nemocnice v Kroměříži. Součástí secesního areálu ze začátku 20. století je například kostel sv. Cyrila a Metoděje. (květen 2026)

„Snažili jsme se plynule doplnit areál tak, aby urbanismus byl dodržen. Ale současně jsme museli samozřejmě vnímat potřeby, které jsou platné k dnešnímu dni. To znamená, že objekty musejí být trošku větší, než to bývalo zvykem,“ upozornil zástupce technického úseku nemocnice František Valíček.

Objekt vzniká na ploše, kde v minulosti rostla zeleň. Založený je na 151 hlubinných pilotech. Jeho součástí bude zelená střecha s fotovoltaickou elektrárnou. Fasáda kombinuje materiály, které podle stavební firmy respektují historický areál nemocnice.

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