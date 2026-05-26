Psychiatrická nemocnice v Kroměříži staví pavilon akutní psychiatrické péče. Bude v něm 115 lůžek, z toho 25 pro děti a dorost. Náklady činí 768 milionů korun, část z nich pokryjí evropské a státní dotace. Stavba pavilonu začala letos v lednu. Hotový by měl být v listopadu příštího roku, řekla dnes novinářům po poklepání základního kamene stavby ředitelka nemocnice Adéla Stoklasová. Se zahájením provozu pavilonu nemocnice počítá v roce 2028.
Kroměřížskou psychiatrickou nemocnici zřizuje ministerstvo zdravotnictví. Je spádovou přibližně pro milion lidí. Stavba nového pavilonu představuje podle ředitelky pro nemocnici obrovskou změnu. "Nikdy se tady nestavěla taková budova. Bude poskytovat zcela moderní a důstojné zázemí pro léčbu psychiatrických pacientů a také důstojné zázemí pro personál," řekla ředitelka.
Nemocnice je jediným specializovaným psychiatrickým zařízením ve Zlínském kraji. Má kapacitu přes 800 lůžek, která by se po výstavbě pavilonu neměla změnit. "Roste počet duševních poruch. Lidé potřebují péči psychiatrů a my potřebujeme poskytovat takovou péči, která je žádána, takže lůžka následné péče transformujeme v lůžka akutní péče," doplnila Stoklasová.
Podle náměstkyně ředitelky nemocnice pro léčebně preventivní péči Marty Hicklové stoupne počet akutních lůžek z 50 na 115. V nemocnici pracuje přibližně 900 zaměstnanců, z toho 40 až 50 lékařů. "Nabíráme i nové lékaře," řekla Hicklová.
V pavilonu budou prostory pro akutní psychiatrická oddělení, mužské i ženské, a část také pro dětské pacienty. Součástí budovy bude rovněž centrální příjem pacientů a laboratoře. Dětská a dorostová psychiatrie dosud ve Zlínském kraji akutní lůžkovou kapacitu postrádá.
Pavilon tvoří dva vzájemně propojené objekty. Stavbaři jej budují na okraji unikátního secesního areálu nemocnice, který byl otevřen v roce 1909 a je kulturní památkou. K podobě nového pavilonu se tedy vyjadřovali i památkáři. "Snažili jsme se plynule doplnit areál tak, aby urbanismus byl dodržen. Ale současně jsme museli samozřejmě vnímat potřeby, které jsou platné k dnešnímu dni. To znamená, že objekty musejí být trošku větší, než to bývalo zvykem," řekl zástupce technického úseku nemocnice František Valíček.
Objekt vzniká na ploše, kde v minulosti rostla zeleň. Založený je na 151 hlubinných pilotách. Jeho součástí bude zelená střecha s fotovoltaickou elektrárnou o výkonu přibližně 99 kilowatt-peaků (kWp). Fasáda kombinuje materiály, které podle stavbařů respektují historický areál nemocnice.