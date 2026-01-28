V souvislosti s výskytem nákazy nepřijali veterináři žádná mimořádná opatření, chovatele drůbeže v okolí však nabádají k obezřetnosti.
K uhynulým labutím vyjížděli hasiči k řece Moravě v Kvasicích v minulých dnech opakovaně a to už od 18. ledna.
„U čtyř labutí byl potvrzený virus H5N1. Uhynulých labutí tam ještě bylo potom několik, ale už víceméně nebyl důvod je vyšetřovat, protože bylo prokázáno, že tam virus koluje,“ uvedl ředitel krajské veterinární správy Michal Kamarád.
Chovatelé si musejí zabezpečit hospodářství
Přenašečem ptačí chřipky jsou obvykle volně žijící ptáci, kteří viry vylučují v trusu. V souvislosti s potvrzenou nákazou doporučují veterináři chovatelům drůbeže a jiných ptáků důsledné dodržování bezpečnostních opatření v chovech.
„Okolním obcím v okruhu deseti kilometrů byl zaslán dopis, aby informovaly chovatele o tom, že se tam virus u volně žijících ptáků vyskytuje. Chovatelé by měli, pokud možno, co nejlépe zabezpečit svá hospodářství před kontaktem právě s volně žijícími ptáky,“ řekl Kamarád.
Krmivo a napájecí vodu určenou pro chované ptáky by měli chovatelé umístit do budov, popřípadě pod přístřešky, aby je nemohl znečistit trus volně žijícího ptactva. V případě, že chovatelé zjistí zvýšené úhyny chovaných ptáků, vyzývají je veterináři, aby tuto skutečnost neprodleně oznámili na krizovou telefonní linku 720 995 201.
Za celý loňský rok veterináři v České republice postupně potvrdili 11 ohnisek ptačí chřipky v komerčních chovech drůbeže. Dalších 27 ohnisek bylo v nekomerčních malochovech ptáků. U volně žijících ptáků se loni v tuzemsku ptačí chřipka prokázala na 16 různých místech.
