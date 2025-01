Na Moravu létají vzácní hosté ze severu, lidé je mohou vidět při sčítání

Je velký jako špaček a podobně i poletuje. Žlutě zakončený ocas a chocholka na hlavě však ukazují na mnohem vzácnější druh. Drobné zpěvné ptáky brkoslavy severní na východní Moravě člověk spatří jen velmi zřídka.

„Je to pro nás exot,“ poznamenal Jiří Šafránek z Moravského ornitologického spolku. „Létá k nám nepravidelně, spíše v období, kdy je na severu nedostatek potravy. Je pro nás svátek, pokud ho tu spatříme,“ řekl na konto ptáka, který běžně hnízdí ve Skandinávii.

Loni ve Zlínském kraji tohoto vzácného hosta viděli skoro ve 140 případech. Ukázaly to výsledky akce Ptačí hodinka. Jde o sčítání ptactva, do kterého je zapojená veřejnost. To letošní v je v plánu od zítřka do neděle.

Přestože dlouhodobě nejpozorovanějším druhem je sýkora koňadra, akce pokaždé odhalí i několik rarit. Kromě brkoslava jsou to například kachničky mandarinské. Pestře zbarveného vodního ptáka lidé v minulosti několikrát viděli ve Zlíně na řece Dřevnici. Typickým místem výskytu je pro něj však Asie.

„Přivezli si ji k nám chovatelé jako exotickou vodní drůbež. A občas se stalo, že jim uletěla,“ vysvětlil Šafránek.

Kachnička bývá k vidění i v Brně či Olomouci. Nejde však o zimního ptáka.

„Vyskytuje se tu celoročně, jenomže mezi zdejšími kachnami zapadne a málokdo si jí všimne,“ zmínil ornitolog.

Ze zajímavých druhů upozornil i na pěnkavu jikavce, která občas ráda sbírá potravu pod krmítky. Nevšední jsou i druhy, které by měly být v tuto dobu dávno na jihu. Loni si účastníci ptačí hodinky všimli například desítky čápů či sokolů stěhovavých, dvaceti jeřábů nebo pěti skřivanů.

Pozorovat se dá u krmítka i v přírodě

Podle ornitologů za výskyt těchto druhů u nás v zimních měsících mohou mírnější teploty z posledních let.

„Tito ptáci se dokážou se živit na krmítkách či na smetištích. Riskují sice, že je zaskočí nečekané mrazy, ale na jaře zase mají výhodu před jedinci, kteří se teprve vrací ze zimovišť na jihu,“ popsala Dita Hořáková z České společnosti ornitologické.

Během Ptačí hodinky pozorují lidé ptáky z jednoho místa po šedesát minut. Výsledky následně zapíšou a pošlou ornitologům. Nejčastěji monitorují krmítka, ale mohou vyrazit i do přírody. Tradiční pozorovatelny bývají například u rybníků v Chropyni či Záhlinicích.

„Nyní je tam zamrzlá voda a ptáci se tak více vyskytují v blízkých štěrkovnách,“ upozornil Šafránek. „Velmi pěkně se dají sledovat třeba i v Hostýnských vrších a dalších zdejších horách.“

Každý, kdo by se chtěl sčítání zúčastnit, najde potřebné informace na webových stránkách www.ptacihodinka.birdlife.cz.

Ornitologové prosí, aby u druhů, které laici nejsou schopni určit, pořídili fotografie nebo videa a poslali je k určení.

Ptačí raritu pozorovali před časem ornitologové na chropyňském rybníku: