„Jak dlouho bude uzavírka trvat, zatím není jasné, bude se čekat na výsledky geologického průzkumu,“ řekl člen Stráže přírody Jaromír Navrátil.
Ve skalách se předminulý víkend v noci ze soboty na neděli uvolnilo několik velkých kamenů. Část se jich rozbila po cestě, některé zůstaly viset ve svahu a další spadly až na louku pod skály. Pískovcové skály jsou obecně nestabilní a kameny se mohou uvolnit.
Za padesát let však Navrátil podobně velké uvolnění kamenů nezažil. Jeden kámen měl podle něj zhruba tunu.
Červená stezka je uzavřená
Navrátil kontaktoval Chráněnou krajinnou oblast (CHKO) Beskydy i obec Francova Lhota, pod kterou skály patří. Po dohodě se část červené stezky na vrchol skal uzavřela. Turisté však mohou využít modrou stezku, která je běžně jednosměrná a používá se jen k výstupu. Vzhledem k uzavření červené stezky je však možné ji využít i k sestupu, uvedl Navrátil.
Jak dlouho uzavření stezky potrvá, není podle něj možné odhadnout. Bude se čekat na výsledky geologického průzkumu, zatím se dělal jen prvotní průzkum.
Podle geologa Františka Šulgana z CHKO Beskydy nešlo o sesuv, ale o náhodné odlomení kamenů. „Jsou to pískovce a podléhají zvětrávání. Občas se nějaký kámen uvolní,“ uvedl geolog.
Pulčínské skály
