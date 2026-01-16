Obří drak i Budulínek. Na Pustevnách vznikly postavy z 45 tun ledu, podívejte se

Milan Libiger
  15:12
Ve stanu na zasněženém vrcholu beskydských Pusteven jsou opět k vidění neobvyklá sochařská sídla. Jakmile návštěvník vejde dovnitř, po levé straně uvidí ledového obra. Je to norský trol, jediná zahraniční postava letošní výstavy, která se jmenuje Ledový svět pohádek.

V expozici už následují jen české postavy a zvířata, od Smolíčka, přes Budulínka, Dlouhého, Širokého a Bystrozrakého, až po Bílou paní a rytíře na koni.

Celkem je na Pustevnách k vidění téměř třicet soch, na kterých sedm řezbářů pracovalo sedm dní. Vystaveny budou od soboty 17. ledna do druhé únorové neděle.

Tématem 26. ročníku festivalu ledových soch na Pustevnách je Ledový svět pohádek. Řezbáři na místě vytvořili 30 soch. Přehlídka potrvá v Beskydech od 17. ledna do 8. února. (leden 2026)
Tématem 26. ročníku festivalu ledových soch na Pustevnách je Ledový svět pohádek. Řezbáři na místě vytvořili 30 soch. Přehlídka potrvá v Beskydech od 17. ledna do 8. února. (leden 2026)
Tématem 26. ročníku festivalu ledových soch na Pustevnách je Ledový svět pohádek. Řezbáři na místě vytvořili 30 soch. Přehlídka potrvá v Beskydech od 17. ledna do 8. února. Na snímku je ředitel společnosti Pustevny Petr Lessy. (leden 2026)
Tématem 26. ročníku festivalu ledových soch na Pustevnách je Ledový svět pohádek. Řezbáři na místě vytvořili 30 soch. Přehlídka potrvá v Beskydech od 17. ledna do 8. února. (leden 2026)
13 fotografií

„Zaměřili jsme se především na klasické české pohádky, které mají rády nejen naše děti, ale taky řada dospělých,“ přiblížil ředitel pořádající společnosti Pustevny Petr Lessy. „Hádanka pro všechny děti bude, aby poznaly, o jakou pohádku se jedná,“ vzkázal.

Organizátoři se vždy snaží zvolit téma, které bude zajímavé pro nejmenší návštěvníky. A pohádkové už dlouho nebylo, přičemž letos se výstava koná už po šestadvacáté.

Doprava k ledovým sochám

Kvůli výstavě ledových soch na Pustevnách bude posílena autobusová doprava. Během víkendů budou jezdit speciální kyvadlové spoje z Prostřední Bečvy na Pustevny, a to v intervalu 15 až 30 minut. Plné jízdné vyjde na 40 korun.

Dva spoje ze Vsetína do Rožnova pod Radhoštěm budou navíc pokračovat až na Pustevny. Dva spoje pojedou také opačným směrem.

Další možností dopravy je lanovka z Trojanovic na Pustevny, v ceně jízdenky je vstup na výstavu.

Stan je dost velký na to, aby se do něho sochy pohodlně vešly. Když do něho návštěvník vstoupí, nacházejí se po levé straně. U stěny větší, před nimi menší.

Vedle trolla si vykračuje Dlouhý, přes Širokého k Bystrozrakému. Velké sousoší měří 2,5 metru na výšku a tři metry na šířku. Za dva dny ho vytvořil řezbář Radek Kaprál z Prostějova s kolegou Ondřejem Procházkou. Je to jedna z dominant stanu. Jen pro představu: bota Dlouhého měří kolem půl metru.

„Musí být v poměru k jeho postavě. Kdyby se narovnal, měří přes čtyři metry. Musel se zohnout, aby se vešel do stanu,“ vysvětlil pobaveně Kaprál.

Tisíc ledových kvádrů vážilo 45 tun

Ovšem práce jenom zábava nebyla. Sochy jsou vytvořeny z ledových kvádrů, z nichž každý váží přes 40 kilogramů. Z opavských mrazíren je přivezly dva kamiony a dva nákladní vozy. Letos je ledu rekordní množství, tedy přes 45 tun, což znamená přibližně tisíc kvádrů. Řezbáři si je rozebrali a postavili na sebe na místě, kde vznikla socha.

„Ledové kvádry jsme museli skládat do tvaru sochy, což je asi to nejtěžší. Musíme vidět výslednou sochu hned od začátku,“ nastínil Kaprál.

Jeho sousoší je hodně provzdušněné, některé jeho části musel podkládat, aby drželo. Jako předloha mu stejně jako dalším umělcům posloužily obrázky z internetu, které si upravili podle vlastní představivosti.

Kotel i mrazivé plameny. Led pro pekelné sochy na Pustevnách vážil 44 tun

Kaprál vytvořil také menší sochy trpaslíků: jeden drží lopatu, druhý hraje na housličky. Za nimi stojí ledový zámek.

„Bral jsem to trochu jako příběh,“ vysvětlil Kaprál. „Jeden trpaslík mohl pracovat na stavbě zámku a druhý mu k tomu hrál. Dívají se na sebe. Ten s lopatou je trochu udivený, že ten druhý hraje na housle, je totiž pracant,“ doplnil s úsměvem.

Kromě českých řezbářů pracovali na Pustevnách i jejich slovenští kolegové, například Albert Šimrák z Ružomberoku. Vytvořil Bílou paní, za níž je zámecká věž.

Nejtěžší je vyřezat detaily obličeje

„Pracoval jsem na ní den a půl. Nejtěžší je asi vyřezat detaily obličeje. Přitom hodně záleží na teplotě vzduchu,“ upozornil Šimrák, zatímco ze soch už notně odkapává voda. Led taje, což není ideální.

Řezbáři si však pochvalují, že v minulých dnech mrzlo, což bylo pro práci skvělé. A ve srovnání s posledními ročníky, kdy bylo většinou nad nulou, je letošní počasí zatím příznivé.

Když mrzne, kusy ledu se snáze spojují. Kvádry se přiloží k sobě, spára zalije vodou, která záhy zatuhne. Při vyšších teplotách už to nefunguje. Fyzikální zákony jsou neúprosné.

OBRAZEM: Křemílek, Rákosníček i Manka. Ledové postavičky vystavují v mrazáku

„Nemáme tady chlazení, takže vždycky záleží na počasí,“ poznamenal Lessy. „Pod námi je místy nafoukáno až sedm metrů sněhu a led má v sobě nakumulovanou energii. Doufáme ale, že brzy zase budou teploty pod nulou.“

Led letos není úplně čirý, takže v něm nejsou patrné všechny detaily. Ty se však zvýrazní, jakmile se sochy večer zepředu barevně nasvítí, což vždy návštěvníci ocení.

„Když je led čiřejší, tak je to úplně něco jiného. Sochy jsou potom více jednolité,“ poukázal Šimrák.

Vzácný jev i ve světovém měřítku. Led na Lipně zezelenal, vědci znají příčinu

Nicméně i tak jsou působivé, například děsivý drak nebo velký jelen s parožím až ke stropu, před nímž stojí Smolíček Pacholíček. Takové paroží by se loni při vyšších teplotách vysekat z ledu nedalo.

Opodál jede na lišce Budulínek. Je tady pohádkový zajíc, medvídek, čaroděj, nechybí ani princezna a velká žába, tedy možná zakletý princ. A výčet by mohl pokračovat...

Přestože náklady na organizaci rostou, pořadatelé drží cenu vstupného na sto korunách. Děti do 10 let mají vstup zdarma. A ten, kdo se nechá na Pustevny vyvézt lanovkou, použije lístek na ni jako vstupenku do stanu.

Lessy očekává i letos desítky tisíc návštěvníků. Výstava bude otevřena každý den od 9 do 16.30 hodin.

Je to radost sekat do ledu, říká řezbář

Řezbář Filip Lysek z Mostů u Jablunkova používá při práci řetězovou pilu, dláto se zubatým ostřím, případně škrabky či pláty pily na železo.

Díky nim a především své šikovnosti za týden vytvořil z deseti tun ledu velkého draka, který stojí ve středu stanu na výstavě soch na Pustevnách. Na výšku má tři metry a kdyby natáhl ocas, bude měřit přes deset metrů. Drak je tak velký, že jeho tělo je duté. Vešel by se do něho člověk.

„Nejtěžší bylo vytvořit hlavu s ostny. Je vysoko a klouže to. Člověk musí být opatrný,“ přiblížil Lysek.

Právě dodělal ostny na hřbetu draka. Bylo třeba je nařezat z ledových kvádrů a pak přilepit na draka. Pomocí sněhu s vodou, čímž vzniklo něco jako malta. Ale vzhledem k tomu, že už nemrzlo, materiál tolik nedržel.

„Ideální by bylo, kdyby byly teploty stále pod nulou. Je to ale velká masa ledu, takže bude chvíli trvat, než se roztopí. Měsíc by měla vydržet,“ odhadl Lysek. „Při vyšších teplotách se začínají ztrácet detaily, třeba oči.“

Horší by pro sochy bylo, kdyby stály venku a oteplilo se. Sluníčku a větru by neodolaly a rychle by ztrácely i svůj základní tvar. „Podobu draka jsem si vymyslel. Podíval jsem se na internetu na obrázky a přizpůsobil si je tak, aby se socha dala postavit z ledu,“ přiblížil řezbář.

Fyzicky nejnáročnější bylo postavit téměř půlmetrákové ledové kostky na správné místo. „Když jsou vystavěné, tak je radost sekat do ledu, protože jde z něho oproti jiným materiálům rychle a lehce ubírat,“ popsal Lysák.

Často vyřezává ze dřeva, někdy i z jiných materiálů. Pokud jde o nářadí, tak v případě řetězových pil nemohl používat olej na mazání řetězu.

„Vytváří na soše skvrny, jakousi emulzi, což pak nevypadá hezky. Proto s pilami pracujeme nasucho, takže trpí. Zničil jsem tady jednu lištu a řetěz,“ poznamenal, ale ne jako by si stěžoval.

Na Pustevny se stejně jako většina ostatních řezbářů rád vrací každý rok. Z Mostů u Jablůnkova, kde farmaří, to nemá daleko. Líbí se mu zdejší kolektiv i podmínky.

Umělci si po práci sednou k odpočinku do hotelu Tanečnica, zahrají si tam stolní tenis, povídají si. Během práce i ze velké zimy je kromě oblečení zahřívají teplé nápoje: svařené víno, čaj i slivovice.

„Nemůžeme to ale přehánět, když pracujeme s pilami,“ usmál se.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Tenhle těžký stroj už zabránil škodám za miliony. V zimě drží Prahu v pohybu

Pluh musí být provozován pouze se soupravou vozů T3R.P.

Zima v Praze umí být krásná, ale pro tramvajovou dopravu často znamená pořádnou výzvu. Jakmile začne hustě sněžit, problémem nejsou jen zasypané silnice, ale hlavně tramvajové koleje a to zejména v...

Pozor, bude to zase klouzat! Ledovka a mlhy potrápí Česko také o víkendu

Česko pokryla silná ledovka. Záběr z Prahy. Problémy mají chodci, komplikuje se...

Zimní počasí bude v Česku pokračovat i během nadcházejícího víkendu. Po středě, kdy ranní teploty klesaly většinou mezi +2 a −3 stupně Celsia a na mnoha místech se tvořila ledovka,...

Vraždil mladé ženy a bylo mu 16. Metoda Markovič rozkrývá případ spartakiádního vraha

Trojnásobný vrah Jiří Straka (v popředí) při rekonstrukci vraždy. Po zadržení...

Dlouho očekávaná šestidílná minisérie o dopadení spartakiádního vraha začíná už dnes. Seriál Metoda Markovič: Straka navazuje na předchozí nebývale úspěšný počin režiséra Pavla Soukupa, věnovaný...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Biatlon v Oberhofu 2026: Čeští biatlonisté uzavřeli povedenou zastávku sezónním maximem

Vítězslav Hornig běží stíhací závod v Le Grand Bornand.

Světový pohár v biatlonu se po vánočních svátcích a Novém roce vrací. A to do německého Oberhofu. Dnešek opět patří biatlonu, podívejte se v kolik vyjedou čeští biatlonisté.

Jak zaplatit parkování v Praze po konci aplikace MPLA? Máme přehled možností

V ulici Jaselská nedaleko Vítězného náměstí v Praze 6 jsou již v ulicích...

Od Nového roku nemůžou řidiči pro placení krátkodobého stání v hlavním městě používat aplikaci MPLA. Způsobů, jak parkování hradit, ale zbývá několik, samo město zavedlo nový Online parkovací automat.

Muž uvěřil údajné krásce. Přišel o milion a půl, jeho nahé fotky dostal šéf

ilustrační snímek

Obětí vydírání na internetu se stal muž z Libereckého kraje. Údajná kráska z ciziny ho připravila o 1,47 milionu korun. Když odmítl dál platit, jeho fotky, kde byl obnažený, rozeslala na několik...

16. ledna 2026  16:22,  aktualizováno  16:22

V Sanatoriu Pálava se kontrolují nedodělky,provozovatel stavbu převezme za měsíc

ilustrační snímek

V Sanatoriu Pálava v Pasohlávkách na Brněnsku, jehož stavba je již dokončená, se nyní kontrolují vady a nedodělky. Vše má být hotové tak, aby bylo možné...

16. ledna 2026  14:45,  aktualizováno  14:45

Zlínská zoo připravuje stavbu expozic inspirovaných Indonésií a její faunou

ilustrační snímek

Zlínská zoologická zahrada připravuje stavbu expozic inspirovaných Indonésií a její faunou. Budování komplexu pojmenovaného Nusantara by ráda zahájila letos....

16. ledna 2026  14:30,  aktualizováno  14:30

Zlínská zoo připravuje stavbu expozic inspirovaných Indonésií a její faunou

ilustrační snímek

Zlínská zoologická zahrada připravuje stavbu expozic inspirovaných Indonésií a její faunou. Budování komplexu pojmenovaného Nusantara by ráda zahájila letos....

16. ledna 2026  14:30,  aktualizováno  14:30

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Bývalý kolega z ODS ho spojil s obchodem s chudobou, podnikatel žádal milion

Petr Štrunc (vpravo) a Roman Jurečko, kteří v minulosti patřili k nejvlivnějším...

Petr Štrunc a Roman Jurečko, kteří v minulosti patřili k nejvlivnějším členům plzeňské ODS, nyní proti sobě stojí před soudem. Podnikatel Petr Štrunc, který ODS opustil v roce 2013, se žalobou...

16. ledna 2026  16:12,  aktualizováno  16:12

Byla jsem líná, vysvětlovala řidička, proč neoškrábala auto. Policista ji donutil

Policisté v Brně donutili řidičku očistit si auto od sněhu

Auto zasypané sněhem zastavili v minulých dnech policisté na frekventované Hradecké ulici v Brně. Jeho řidička si před jízdou očistila čelní a boční skla na své straně. Zbytek vozu připomínal spíše...

16. ledna 2026  16:02,  aktualizováno  16:02

Na přejezdu v Bystřičce se srazil vlak s autem, nehoda je zřejmě bez zranění

ilustrační snímek

Na železničním přejezdu v Bystřičce na Vsetínsku se dnes odpoledne srazil osobní vlak s osobním autem. Nehoda se zřejmě obešla bez zranění, řekl ČTK policejní...

16. ledna 2026  14:24

Před reprezentačním zápasem bude v Horácké aréně i program pro veřejnost

ilustrační snímek

V Horácké aréně v Jihlavě se bude před zápasem české reprezentace v basketbalu konat i akce pro veřejnost. Rodinný den bude 28. února. Mužská reprezentace k...

16. ledna 2026  14:17,  aktualizováno  14:17

Plzeňská policie odvolala pátrání po nesvéprávném muži, sám se přihlásil

ilustrační snímek

Plzeňská policie dnes odvolala pátrání po sedmadvacetiletém mentálně postiženém muži z Plzně, který byl od středy pohřešovaný. Sám se přihlásil na policejní...

16. ledna 2026  14:12,  aktualizováno  14:12

Plzeňská policie odvolala pátrání po nesvéprávném muži, sám se přihlásil

ilustrační snímek

Plzeňská policie dnes odvolala pátrání po sedmadvacetiletém mentálně postiženém muži z Plzně, který byl od středy pohřešovaný. Sám se přihlásil na policejní...

16. ledna 2026  14:12,  aktualizováno  14:12

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Do Antarktidy dnes odjela první část vědecké expedice Masarykovy univerzity

Do Antarktidy dnes odjela prvnĂ­ ÄŤĂˇst vÄ›deckĂ© expedice Masarykovy univerzity

Do Antarktidy dnes odjela první část vědecké expedice Masarykovy univerzity. Šestnáctičlenný tým odjel z Brna mikrobusem na vídeňské letiště, kde se k němu...

16. ledna 2026  14:04,  aktualizováno  14:04

Neziskovky v mrazech nabízejí bezdomovcům přístřeší, někteří o to ale nestojí

Bezdomovci, zima mráz, chatč, slum, ulice, bydlení, naděje, charita, most,...

Mrazivé počasí nejenže lidem bere z peněženek větší peníze na vytápění, ale pro ty, kteří žádná kamna nemají, mnohdy znamená i ztrátu života. Lidem bez přístřeší se proto snaží pomáhat různé...

16. ledna 2026  15:42,  aktualizováno  15:42

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.