Zlínský kraj přispěje na úpravy turisty vyhledávaných Pusteven v Beskydech. Obec Prostřední Bečva tam plánuje obnovit veřejná prostranství před kiosky, na projekt za 1,1 milionu korun přispěje Zlínský kraj částkou 500.000 korun, sdělila dnes ČTK mluvčí hejtmanství Soňa Ličková. Dotaci schválili krajští radní.
"Pustevny patří k největším turistickým lákadlům našeho kraje a každoročně sem míří velké množství návštěvníků. Chceme, aby se tu cítili dobře a aby prostředí odpovídalo významu tohoto výjimečného místa. Proto dlouhodobě podporujeme jeho postupnou obnovu. Důležité přitom je, aby všechny úpravy respektovaly jedinečný přírodní i architektonický charakter Pusteven," uvedl krajský radní Ivan Láska (ANO).
Projekt počítá s úpravou plochy o rozloze přibližně 450 metrů čtverečních. Součástí prací bude obnova povrchů, vytvoření štěrkových a travnatých ploch, výsadba stromů a instalace nového mobiliáře, například laviček, stolů, odpadkových košů či stojanů na kola. Počítá se také s úpravou odvodnění a související technické infrastruktury. Hotovo by mělo být v polovině příštího roku.
Pustevny jsou na hranici Zlínského a Moravskoslezského kraje. "Úpravy jsou součástí dlouhodobé spolupráce Zlínského a Moravskoslezského kraje s obcemi Prostřední Bečva a Trojanovice, jejichž zástupci v roce 2020 společně založili Fond Pustevny. Jeho prostřednictvím financují projekty zaměřené na postupnou obnovu a rozvoj turisticky atraktivní lokality hřebene Pustevny–Radhošť," uvedla mluvčí. Oba kraje do fondu každoročně přispívají půl milionem korun, každá obec dává 100.000 korun. Na financování se nově podílejí Horní Bečva, Rožnov pod Radhoštěm, mikroregion Vsetínsko a také podnikatelé z území a další partneři.