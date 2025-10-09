Vrchní soud zrušil rozsudek nad lihovým bossem Březinou pro ovlivňování svědků

Autor: ČTK, jar
  11:42aktualizováno  11:42
Olomoucký vrchní soud zrušil čtyři roky starý rozsudek brněnského krajského soudu v kauze Radka Březiny týkající se ovlivňování svědků. Soud tehdy šéfovi lihové mafie zpřísnil třináctiletý trest za obchodování s nelegálním lihem na 14 let a devět měsíců. Nyní bude muset brněnský krajský soud případ, který se týká ovlivňování desítek svědků, projednat znovu.
Radek Březina u zlínského krajského soudu během projednávání případu vynášení...

Radek Březina u zlínského krajského soudu během projednávání případu vynášení informací z Celní správy členům lihové mafie (květen 2023) | foto: Jan Salač MAFRAMAFRA

Radek Březina u brněnského soudu, který projednává jeho údajné masivní...
Radek Březina u brněnského soudu, který projednává jeho údajné masivní...
Radek Březina u brněnského soudu, který projednává jeho údajné masivní...
Radek Březina u brněnského soudu, který projednává jeho údajné masivní...
10 fotografií

Vrchní soud o dalším postupu rozhodl v neveřejném jednání na konci září, vyplývá z údajů justičního portálu.

S ohledem na neveřejné jednání věc nechtěl komentovat soud ani Vrchní státní zastupitelství v Olomouci, které případ dozorovalo.

„Rozhodnutí Vrchního soudu v Olomouci nebylo dosud Vrchnímu státnímu zastupitelství v Olomouci doručeno. Z tohoto důvodu ho v současné době nemůžeme jakkoli komentovat,“ řekl náměstek vrchního státního zástupce Radek Bartoš.

Šéf lihové mafie Březina je na svobodě, soud mu zkrátil třináctiletý trest

Vrchní soud už dvakrát rozhodl, že v této věci Březinovo trestní stíhání zastaví, jeho rozhodnutí ale pokaždé zrušil Nejvyšší soud.

Podle původního rozsudku brněnského krajského soudu se zlínský lihový boss Radek Březina pokusil z vazby v letech 2012 až 2014 uplatit kriminalistu a snažil se ovlivnit desítky svědků. Svědkům zprostředkovaně nabízel za naučené výpovědi desítky až stovky tisíc korun, dlužníkům snížení úroků.

Odsouzen byl za účast na organizované zločinecké skupině, zneužití pravomoci úřední osoby ve stadiu přípravy a další trestné činy.

Březina je už na svobodě

Trestní stíhání v kauze ovlivňování svědků poprvé zrušil olomoucký vrchní soud v prosinci 2022. Odůvodnil to tím, že o skutcích už bylo pravomocně rozhodnuto. Po dovolání nejvyššího žalobce jeho rozhodnutí zrušil Nejvyšší soud s tím, že zastavení stíhání je nedůvodné.

Radek Březina u zlínského krajského soudu během projednávání případu vynášení informací z Celní správy členům lihové mafie (květen 2023)
Radek Březina u brněnského soudu, který projednává jeho údajné masivní ovlivňování svědků (2019).
Radek Březina u brněnského soudu, který projednává jeho údajné masivní ovlivňování svědků (2019).
Radek Březina u brněnského soudu, který projednává jeho údajné masivní ovlivňování svědků (2019).
10 fotografií

V prosinci 2024 zastavil vrchní soud stíhání podruhé jako neúčelné vedle již uloženého trestu. Ani s tím Nejvyšší soud nesouhlasil a letos v dubnu po dovolání znovu rozhodnutí zrušil. Nebyly podle něj splněné podmínky pro toto procesní zastavení.

Po zastavení stíhání zůstal Březinovi původní třináctiletý trest za nelegální obchody s nezdaněným lihem se škodou na daních 5,6 miliardy korun, z vězení ho letos na konci května podmíněně propustil Okresní soud v Třebíči.

Soud uložil Březinovi v lihové kauze celníků 14 let vězení, většinu už si odpykal

Na svobodu se tak dostal o pět měsíců dřív. Letos na konci června mu však trest o rok zvýšil v lihové kauze celníků zlínský krajský soud, když mu uložil souhrnný trest 14 let vězení a propadnutí celého majetku. Rozsudek v tomto případě není pravomocný.

18. června 2014

KRIMI

Sledovat další díly na iDNES.tv

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Volby 2025: Hnutí ANO vyhrálo před Spolu a STAN. Stačilo! se do Sněmovny nedostalo

Vítězem devátých sněmovních v historii Česku se stalo hnutí ANO. Volební účast byla třetí nejvyšší od vzniku samostatné České republiky. Hnutí ANO vyhrálo ve 13 krajích ze 14.

ANKETA: Tramvaj Škoda 15T slaví 15 let. Který polep jí sluší nejvíc? Hlasujte!

Přesně před 15 lety se na pražské koleje poprvé vydala tramvaj, která změnila městskou dopravu. Nízkopodlažní a tichá Škoda 15T ForCity se 5. října 2010 slavnostně představila ve smyčce Florenc – a...

Volby 2025 a předvolební debaty a volební přenos v TV: Kde a kdy budou vysílány?

Dlouho očekávané volby do Poslanecké sněmovny jsou tady. Tradiční předvolební superdebaty jsou tak za námi. Poslední debaty ve sledovanosti vyhrála TV Prima.

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Mapa volebních místností 2025: Pražanům i „náplavám“ pomůžeme najít tu pravou

Kam přijít odevzdat svůj hlas ve volbách do Poslanecké sněmovny 2025? Jednoduchá otázka pro ty, kdo v Praze volí pravidelně, těžší pro lidi, kteří se do hlavního města teprve přistěhovali nebo tu...

Pražská tramvaj 52T zachraňovala vzácnou havarovanou „tétrojku“. Bezchybný odtah se však nekonal

V úterý večer došlo u pražského Národního divadla ke srážce dvou tramvají, které po nehodě vykolejily a výrazně paralyzovaly dopravu v centru města. Podle informací, které má deník Metro k dispozici,...

Kde se v Praze o víkendu nesvezete tramvají. Přehled víkendových výluk v metropoli

Trasy metra budou o víkendu 11. a 12. října 2025 fungovat. Kvůli opravám a dalším rekonstrukcím bude omezený provoz tramvají na Praze 5.

9. října 2025  11:58

V prudce brzdícím autobusu se zranili lidé. Kvůli ženě přecházející na červenou

Pražská policie pátrá po ženě, která na začátku září přecházela ulici na červenou a způsobila tak dopravní nehodu. Autobus musel prudce zabrzdit, několik cestujících spadlo a jedna seniorka utrpěla...

9. října 2025  11:52

Vysoké Mýto obnoví rybník Malý chobot, vznikne v něm opět přírodní biotop

Město Vysoké Mýto na Orlickoústecku plánuje odbahnění rybníku Malý chobot. Za desítky let je zanesený bahnem, má rozbitou a nefunkční hráz. Radnice z něj znovu...

9. října 2025  10:13,  aktualizováno  10:13

NSS odmítl tři stížnosti spjaté s volbami do Sněmovny, přišly předčasně

Nejvyšší správní soud (NSS) odmítl tři stížnosti spjaté s volbami do Poslanecké sněmovny, a to kvůli předčasnému podání. Lhůta pro zpochybnění voleb běží od...

9. října 2025  10:10,  aktualizováno  10:10

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Vrchní soud zrušil rozsudek nad lihovým bossem Březinou pro ovlivňování svědků

Olomoucký vrchní soud zrušil čtyři roky starý rozsudek brněnského krajského soudu v kauze Radka Březiny týkající se ovlivňování svědků. Soud tehdy šéfovi lihové mafie zpřísnil třináctiletý trest za...

9. října 2025  11:42,  aktualizováno  11:42

Politická reklama bude mít nová pravidla, cílem je větší transparentnost

V pátek vstoupí v platnost nové nařízení Evropské unie, které upraví pravidla týkající se transparentnosti a cílení politické reklamy. Vztahovat se bude na...

9. října 2025  9:59,  aktualizováno  9:59

Odchod od uhlí nesmí zničit průmysl, vyzvali energetici. Straší je tempo Bruselu

Zatímco v Praze se politici domlouvají na složení příští vlády, v Brně na Mezinárodním strojírenském veletrhu zástupci hlavních energetických hráčů v čele s polostátním gigantem ČEZ představili nově...

9. října 2025  11:22

Pružnost dráhy poznám už podle chůze, říká správce pardubického závodiště

Intenzivní přípravy na Velkou pardubickou začínají na dostihovém závodišti asi tři týdny dopředu. Musí být perfektně zastřižené živé ploty, natřené překážky,...

9. října 2025  9:33,  aktualizováno  9:33

Medvěd může být z nelegálního chovu, míní ochránci. Školáci radši nešli do lesa

Medvěd, jehož pravděpodobný výskyt u Senožat na Pelhřimovsku oznámili ve středu policisté, může pocházet z nelegálního chovu. Myslí si to ochránci přírody. Podle nich není možné, aby přišel z Karpat....

9. října 2025  11:12,  aktualizováno  11:12

Moravskoslezští poslanci řeší více funkcí. Jednoho překvapil primát nejstaršího

Někteří zvolení moravskoslezští poslanci zvažují, zda budou kumulovat funkce, nebo kvůli Poslanecké sněmovně nějakou židli opustí. A jeden z poslanců se dočkal titulu, který ho překvapil, ale jak...

9. října 2025  11:12

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Akce FOR KIDS a FOR GAMES přinesou trendy světa hraček, potřeb pro děti i herních konzolí

9. října 2025  10:57

Děti, blesky nebo láska. Novou čtvrť v Liberci zkrášluje obří fantasy obraz

Další desítky nových bytů v liberecké čtvrti Františkov už mají své obyvatele. Stavitelé jim předávají v těchto dnech sedmasedmdesát dokončených bytů. Nově vyrůstající čtvrť, pojmenovaná po svém...

9. října 2025  10:32,  aktualizováno  10:32

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.