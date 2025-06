Soud vynese rozsudek v kauze celníků spojených s lihovou mafií Radka Březiny

Obžalovanými jsou dnes už bývalí celníci Světlana Ťavodová, Zdeněk Minařík a František Podešva a někdejší správce Březinových nemovitostí Ivan Kovářík.

Za ohrožení utajované informace, zneužití pravomoci úřední osoby, přijetí úplatku a účasti na organizované zločinecké skupině obžalovaným hrozí až 16 let vězení.

Březina tvrdí, že je neuplácel, ale vždy obelstil. Vinu odmítají i celníci. Minařík tvrdí, že je souzený jen za to, že je Březinovým příbuzným.

Podle žalobce jsou vinni. Měli Březinovi vycházet vstříc natolik, že ho informovali o chystaných kontrolách celníků, sdělovali informace o konkurenci, trestních stíháních a vyzrazovali poznávací značky sledovacích vozů celní správy. Podle státního zástupce šlo o organizovanou zločineckou skupinu, která mezi sebou používala speciálně upravené mobilní telefony.

Pro Březinu a Kovaříka žalobce navrhl 16 let vězení, pro Ťavodovou 12 let, pro Minaříka 11 let a pro Podešvu 6,5 let.

Březina odsouzený ke 13 letům vězení za nelegální obchody s nezdaněným lihem se škodou na daních 5,6 miliardy korun je přitom čerstvě na svobodě. Na konci května jej podmíněně propustil Okresní soud v Třebíči, trest vyměřený olomouckým soudem mu tak zkrátil o pět měsíců.