Radnice v Kroměříži hledá nového ředitele či ředitelku Knihovny Kroměřížska. Nahradí dlouholetou ředitelku knihovny Šárku Kašpárkovou, která na konci září odchází do starobního důchodu. Rada města vyhlásila výběrové řízení, do kterého se zájemci mohou hlásit do 30. června, uvedl v dnešní tiskové zprávě mluvčí radnice Jan Vondrášek.
Kašpárková působí v kroměřížské knihovně od roku 1991. Zažila tedy její stěhování z budovy v Kollárově ulici do prostor bývalého kina na Slovanském náměstí v roce 1998 i převod knihovny na město v roce 2003. "Knihovna se za dobu jejího působení proměnila v moderní zařízení," uvedl mluvčí.
Před čtyřmi lety Kašpárková získala Cenu českých knihovníků, kterou uděluje výkonný výbor Svazu knihovníků a informačních pracovníků jako nejvyšší tuzemské ocenění za rozvoj českého knihovnictví. "Věřím, že se nám podaří post ředitele či ředitelky knihovny obsadit osobností, která na její práci důstojně naváže," uvedl kroměřížský starosta Tomáš Opatrný (ANO).
Město po uchazečích o místo požaduje vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu. "Podmínkou je také znalost příslušných právních předpisů v oblasti knihovnictví a řízení příspěvkových organizací," uvedla tajemnice městského úřadu Veronika Škrabalová.
Zájemci se dále musejí orientovat v současném českém i světovém knihovnictví, musejí mít minimálně pětiletou praxi ve vedoucí nebo řídicí funkci a také výborné manažerské, organizační a rozhodovací schopnosti. Kompletní informace o výběrovém řízení uchazeči naleznou na webu města.