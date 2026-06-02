Radnice v Uherském Hradišti zakáže od července vstup na hřbitovy se psy

Autor: ČTK
  13:52aktualizováno  13:52
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Na hřbitovy v Uherském Hradišti a jeho místních částech nebude od července možný vstup se psy. Výjimku budou mít asistenční psi. Novým pravidlem město reaguje na podněty občanů. Cílem je zachovat důstojný a pietní charakter pohřebišť, uvedl v dnešní tiskové zprávě mluvčí radnice Jan Pášma. Dosud se mohou psi na hřbitovech v Uherském Hradišti pohybovat za podmínky, že jsou na vodítku.

Pohřebiště nejsou podle místostarosty Čestmíra Boudy (KDU-ČSL) místem pro procházky se psy. "Jsou určena k tiché vzpomínce, úctě k zesnulým a setkávání pozůstalých. Dostávali jsme podněty od občanů, kterým vadil pohyb psů mezi hrobovými místy i to, že někteří majitelé psů ignorovali úklid po svých psech. Nejde o postih pejskařů, ale o respekt k pietnímu charakteru prostředí hřbitovů," uvedl místostarosta.

Město má tři pohřebiště, v Mařaticích, Sadech a Míkovicích. Od dubna do října jsou otevřena od 07:00 do 20:00, od listopadu do března mezi 07:00 a 18:00. Na Velikonoce a v době Památky zesnulých je mohou lidé navštívit od 07:00 do 21:00.

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