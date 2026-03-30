Radnice ve Valašském Meziříčí spustila virtuální telefonní asistentku

Radnice ve Valašském Meziříčí na Vsetínsku spustila virtuální telefonní asistentku. Na čísle 571 674 111 odpovídá na dotazy občanů i dalších klientů a v případě potřeby jim poskytne kontakt na odpovědné úředníky, sdělil dnes ČTK mluvčí radnice Jakub Mikuš.
"Pravidelně se snažíme zkvalitňovat služby pro občany, kteří navštěvují náš městský úřad. V minulých letech se jednalo například o aktualizaci oficiálních webových stránek města www.valmez.cz a jejich doplnění o Portál občana nebo AI asistenta pro vyhledávání, letos je to pak spuštění takzvaného voicebota," uvedl starosta Robert Stržínek (ANO).
Telefonní číslo 571 674 111 je nyní lidem k dispozici 24 hodin denně, sedm dní v týdnu. "Díky čemuž mohou získat odpověď na svůj dotaz prakticky okamžitě, a to i během víkendů, svátků nebo třeba večer. Pokud je nezbytné, aby se obrátili na konkrétního referenta nebo referentku, poskytne jim telefonní asistentka kontakt, který si mohou nechat zaslat formou SMS zprávy, nebo je v pracovní době rovnou přepojí na odpovědnou osobu," uvedl starosta.
Voicebot zároveň vyhledává informace přímo na webu města a dokáže odpovídat na dotazy. "Díky tomu šetří čas klientům, kteří nemají například přístup k internetu či se jim nedaří požadovanou informaci dohledat jinak. Současně se mohou občané nechat přepojit také na spojovatelku," uvedl starosta.
Umělou inteligenci využívají i další radnice v kraji. Například kroměřížská radnice spustila na konci loňského roku na svém webu virtuálního asistenta, takzvaného chatbota. Jde o nástroj, který s využitím umělé inteligence pomůže návštěvníkům lépe se na stránkách orientovat. Nové webové stránky s AI asistentem mají od loňska Vizovice na Zlínsku.