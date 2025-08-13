„Lidé to nesou se smutkem. Byla to historická památka, kde bývala původní parní pila. Spousty místních tam po desetiletí pracovaly,“ přiblížil jeden z obyvatel Rajnochovic.
„Většinu lidí vzbudil a vyděsil velký výbuch plynové láhve na svařování. Pokud vím, otřáslo to okny do vzdálenosti jednoho kilometru. Naštěstí nikdo nebyl zrovna uvnitř. Pochvalu si zaslouží všichni hasiči včetně dobrovolných, nasazují tady své životy a zdraví,“ poukázal.
U zásahu se už vystřídalo 24 jednotek, a to i ze sousedního Olomouckého kraje. V době příjezdu prvních hasičů byla požárem zasažená celá historická hala pily, která slouží jako sklad řeziva, a také k ní přilehlé technické místnosti včetně sušárny dřeva a kotelny.
Velitel zásahu si na místo povolal i další jednotky s cisternami s vodou. Hasiči zajistili dvě čerpací stanoviště na místní říčce a cisterny dovážely vodu kyvadlově k místu zásahu.
„Ochlazovali také okolní budovy a sušárnu dřeva, ze které se podařilo vynést ven a uchránit uskladněný materiál,“ popsala mluvčí krajských hasičů Lucie Javoříková.
„Hasebními proudy obklíčili hasiči hořící budovu. Jakmile to situace dovolila, využili k hašení a ochlazování prostoru i výškovou techniku,“ doplnila mluvčí.
Pomohla infrakamera z dronu
Hasiči se snažili ochlazovat i dřevo uskladněné na volném prostranství. Jako v podobných případech hodně pomohl i dron ze stanice Holešov. Díky záběrům z infrakamery měl velitel zásahu lepší přehled a hasiči mohli efektivněji hasit ohniska požáru.
Ve čtyři hodiny ráno vyhlásil velitel zásahu lokalizaci. Hasiči tak měli požár pod kontrolou a začali postupně vše kontrolovat termokamerou, rozebírat konstrukce budovy a hromady řeziva a prolévat skrytá ohniska. V tuto chvíli hasiči na místě stále zůstávají a nebyla ještě vyhlášená likvidace požáru.
„V době zásahu poskytovali hasiči i psychologickou první pomoc, a to majiteli objektu,“ upřesnila Javoříková.
Od brzkých ranních hodin jsou na místě vyšetřovatelé hasičů, kteří nyní zjišťují příčinu vzniku požáru.