„Ve Vsetíně chybí moderní výstavba bytů v kvalitě, jakou lidé znají z větších měst, což chceme napravit,“ řekl zástupce developera Tomáš Zvonek.
Jde o jeden z příkladů nové výstavby ve městě, kde je pozemků akutní nedostatek. „Vsetín je situovaný v údolní kotlině a možnosti na výstavbu tady nejsou. Potřebujete navíc, aby bydlení bylo integrované do městské infrastruktury a poblíž byla škola, školka, obchod, zastávka a podobně. Takových ploch je minimum,“ uvažuje Zvonek.
Podobně to vidí realitní makléř Michal Jandora, který prodává byty v nově vybudované rezidenci na ulici Mostecká. „Město je obehnané kopci ze všech stran, a pokud chcete stavět, musíte předtím něco staršího zbořit. Ale starých domů také není neomezené množství,“ poukázal.
„Takže spousta lidí odchází do vesnic kolem Vsetína, kde si postaví dům. Ve městě jsou autem za chvíli a dobré spojení je také díky cyklostezkám,“ dodal.
Udržet obyvatele ve Vsetíně může pomoci právě nová výstavba. Od dokončení čtyř nových bytových domů v Rokytnici v letech 2015 až 2021 přitom moc moderního bydlení nepřibylo, maximálně nadstavby stávajících domů či rekonstrukce bytů.
Až nyní se situace mění a nové bydlení přibývá. Ve zmíněné Rokytnici, ulici Mostecká, rezidenci Kotelna v Jasenickém údolí či v rámci projektu Rezidence Delta, která vzniká za vlakovým nádražím. Ten je však specifický.
Poptávka je velká
„Celý projekt výstavby bytových domů Delta ve Vsetíně je pojat jako nájemní bydlení, tudíž bytové jednotky se neprodávají,“ sdělil zástupce investora Matěj Dziacký. Hotových je tam 79 z celkově plánovaných 270 bytů a dalších prostor včetně služeb. Obsazenost je téměř stoprocentní.
Další bytový dům tady dokončí v létě 2026 a chystají i další. „Investor vnímá dnešní nabídku nájemních bytů či bytů k prodeji jako dostatečnou. Bohužel však bytových jednotek, které by odpovídaly současným standardům a požadavkům, není příliš,“ dodal Dziacký.
Poptávka po novém bydlení je ve Vsetíně velká. „Začali jsme prodávat minulý měsíc a zájem byl až nečekaně velký,“ zmínil Jandora. Podle něj mnozí lidé chtějí moderní bydlení o větší velikosti a neváhají si za to připlatit.
Zvyšování cen ve Vsetíně a okolí navíc odráží trend, který zažívají i jiná menší města v Česku. „Změna v chování kupujících je markantní. Zatímco před pěti lety bylo cílem většiny klientů bydlet v krajském městě, dnes často cíleně vyhledávají menší okresy – jako je právě Šumperk, Vsetín nebo Prachatice. Tyto trhy ožívají,“ uvedl Petr Makovský, výkonný ředitel realitního portálu Reality.iDNES. cz a zakladatel projektu Realiťák roku.
Po začátku války na Ukrajině a zvýšení inflace realitní trh zpomalil, od začátku loňského roku už ale opět roste. I díky nižším úrokovým sazbám a dostupnějším hypotékám.
Na podzim 2023 se průměrné ceny ve Vsetíně pohybovaly okolo 40 tisíc korun za metr čtvereční, nyní to je i 50 tisíc či ještě více.
Ceny stále rostou
„Důležitý vliv na cenu mají technický stav bytu, lokalita, možnost parkování v blízkosti domu a další faktory. Více rostou ceny bytů zrekonstruovaných, o tyto byty je větší zájem, než pokud jsou v původním stavu,“ podotkl Jiří Pecina, ředitel vsetínské realitní kanceláře H&B REAL.
Ještě dražší jsou aktuálně vybudované byty. V Rokytnici vyjdou na 75 tisíc korun za metr čtvereční, další nová výstavba v nedaleké Jablůnce vyjde na 62 tisíc. Pořád je to ale méně než v celém Zlínském kraji, kde podle údajů ČNB činí průměr 83 500 korun.
„Nové byty jsou prostorné, prosluněné a moderní, patří k nim také garáž. Tomu odpovídá i cena, která je podle mě přiměřená aktuální situaci na realitním trhu a kvalitě bydlení,“ konstatoval Zvonek s tím, že už nyní jsou z 18 bytů v Rokytnici tři prodané a další čtyři rezervované.