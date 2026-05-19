Stovkou na elektrokoloběžce. Recidivista porušil, co mohl, a ještě ujížděl policii

Autor: fuk
  12:02aktualizováno  12:02
Rychlostí až sto kilometrů v hodině ujížděl muž na elektrokoloběžce policejní hlídce v Sehradicích u Luhačovic. Za honičku z konce dubna nyní čelí podezření ze spáchání trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. Hrozí mu až dva roky vězení.

KRIMI

Proč muž z obce poblíž Luhačovic ujížděl, je jasné. Až do roku 2030 má zákaz řízení. Jeho elektrokoloběžka totiž spadá do kategorie motocyklů, protože má výkon 6 kW, dosahuje rychlosti vyšší než 25 km/h a není homologována pro jízdu v ČR.

„V této kategorii je pro jízdu na daném typu koloběžky potřeba mít řidičské oprávnění, registrační značku, je nutné mít také přilbu na hlavě a povinné zákonné pojištění. Muž z těchto pravidel nesplňoval nic. Dechová zkouška u něj byla negativní, test na požití návykových látek odmítl,“ přiblížila mluvčí krajské policie Monika Kozumplíková.

V rejstříku trestů má tento recidivista celkem devět záznamů, většinou za řízení pod vlivem návykové látky nebo za stejný trestný čin jako nyní, tedy nedodržení zákazu řízení.

V posledních měsících jej několikrát zastavili policisté z okolních obcí v různých dopravních prostředcích, které řídil i přes zákaz a navíc pod vlivem návykových látek.

19. května 2026  12:02,  aktualizováno  14:33

