Ve Zlíně druhým dnem opravují hlavní tah, po pondělním kolapsu je klidněji

Milan Libiger
  11:22
Ve Zlíně dnes druhým dnem pokračuje oprava hlavní silnice. Zatímco v pondělí práce silničářů způsobily velké problémy v dopravě a dlouhé kolony, dnes je již situace klidnější. Motoristé se ráno zdrželi asi 15 minut.

Na příjezdové cestě do Zlína ve směru od Vizovic jela dnes ráno ještě na začátku Příluků auta plynule. Jejich řada se zastavila přibližně na úrovni tamní benzinové stanice. Pak chvíli čekala, popojela několik desítek metrů. A zase čekala.

Potom je semafory pustily na jeden volný jízdní pruh, zatímco na druhém těžké stroje už odfrézovaly část asfaltové vozovky. Silničáři tady dnes začali s opravou cesty. Řidiči jeli pomalým tempem ke křižovatce nad Lidlem, jíž projeli a pokračovali po třídě Tomáše Bati do centra. Opět po jednom pruhu, zatímco v protisměru stála druhá kolona aut, která jela na Vizovice.

Na třídě Tomáše Bati jízdní pás do centra cestáři opravují od pondělí. Už je celý odfrézovaný.

Silničáři opravují hlavní příjezd do Zlína ve směru od Vizovic. Už v pondělí uzavřeli dva jízdní pruhy na třídě Tomáše Bati od bývalého Kina Družba po křižovatku nad Lidlem. (2. červen)
„Raději jsem jel dneska dříve, ale nebyla to taková katastrofa, jak jsem čekal. Než jsem místem projel, trvalo to asi čtvrt hodiny,“ popsal cestu do Zlína řidič Milan Londovský.

Zatímco na třídě Tomáše Bati je volný jeden pruh pro každý směr, od křižovatky u Lidlu na Vizovice je jeden pruh pro oba směry a provoz na něm řídí kyvadlově semafory.

Řidiči místo objížděli po souběžné Štefánikově ulici. Situace se na ní měnila, ale kolem osmé hodiny nebyla výjimečně špatná. Když jeli řidiči ve směru od centra Zlína, čekali na křižovatce na hlavní cestu v Přílukách asi jenom pět minut.

„Čekací doba na příjezdu do Zlína byla v ranní dopravní špičce asi patnáct minut,“ hlásila mluvčí zlínské pobočky Ředitelství silnic a dálnic Lucie Trubelíková.

V pondělí byla dopravní situace horší, ačkoliv silničáři uzavřeli částečně jen třídu Tomáše Bati. Příjezd ke křižovatce od Vizovic byl ještě bez omezení.

„Tím, že jsme opravu rozdělili, jsme předešli dopravnímu kolapsu. Ukázalo se to jako dobrá věc,“ zmínila Trubelíková. „Když omezení trvají druhý den, řidiči si najdou své objízdné trasy. Objíždějí to hlavně přes Štefánikovu ulici,“ nastínila.

Doprava u nemocnice zhoustla

Řidiči také jezdili přes vnitřní Příluky a kolem krajské nemocnice, aby se omezení na hlavním tahu vyhnuli. Doprava tam je od začátku týdne hustší.

Při opravách příjezdu do Zlína platí na křižovatce u Lidlu omezení. Uzavřená je pro všechnu dopravu s výjimkou městské hromadné a sanitek, která jede od Štefánikovy ulice k nemocnici a opačným směrem. Na křižovatce řidiči odbočí pouze ve směru od centra ke Štefánikově ulici.

Tato etapa bude trvat přibližně 12 dnů, cestáři pak uzavřou jízdní pruhy ve směru ze Zlína. A na křižovatce šofér odbočí pouze k nemocnici, když pojede od Vizovic. Práce potrvají do konce června.

Od začátku měsíce je částečně uzavřený také most přes Želechovský potok ve Vizovicích, což řidičům způsobuje komplikace. Volný je tam jeden jízdní pruh a doprava je řízená kyvadlově. Pokud se motoristé chtějí místu vyhnout, musejí jet přes Sirákov směrem na Vsetín. Práce potrvají do prosince.

„Po dobu stavby sem nebudou zajíždět autobusy Integrované dopravy Zlínského kraje. Zajištěna bude náhradní doprava,“ upozornila Trubelíková.

V červnu cestáři začali i s opravou přibližně sedmi kilometrů dlouhého úseku dálnice D55 z Hulína do Otrokovic. Jeden pruh bude vždy volný, ovšem práce v místě křižovatky u Hulína si vyžádaly omezení. Uzavřená je její větev, která vede do Hulína, stejně jako sjezd na jeho okraji.

„Řidiči musejí využívat sjezdy u Otrokovic nebo u Kroměříže na dálnici D1. Větší komplikace tam ale nejsou,“ hlásila Trubelíková.

Silničáři mohou na D55 dočasně zavřít oba pruhy v jednom pásu, ale dopravu pak převedou do protějšího, kde vyhradí jeden pruh pro každý směr. Práce potrvají do druhé poloviny července.

V oblasti Janoch u TemelĂ­na zaÄŤal prvnĂ­ geologickĂ˝ prĹŻzkum pro jadernĂ© ĂşloĹľiĹˇtÄ›

