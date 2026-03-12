Jste samozvanci! Rozpolcené Vážany se hádají kvůli odtržení od Kroměříže

Bylo to poprvé, kdy o tom mohli lidé diskutovat, od únorového vystoupení předsedy místního osadního výboru Pavla Tichala na zastupitelstvu města, kde tuto informaci sdělil.
Důvodem k odtržení je podle něj nespokojenost lidí s podobou územního plánu, který Kroměříž aktuálně projednává a na konci března bude schvalovat. I proto vznikl přípravný výbor, který řeší možnost vyhlášení referenda.
„Bylo by lepší, aby o obci rozhodovali lidi, kteří tady bydlí, než ti, kteří s ní nemají nic společného,“ řekla jedna z členek výboru Marie Nábělková.
Brzy se ukázalo, že názory obyvatel jsou hodně rozdělené. První část z nich je vůči městu kritická a tvrdí, že Vážany by samostatnost zvládly. Zastupuje ji Richard Kreml, kroměřížský lékař a zastupitel za Zdravé Kroměřížsko, který na protest proti územnímu plánu opustí vedení radnice. Podle něj dojde v případě jeho schválení ke zhoršení kvality života ve velké části Vážan.
„Zejména kvůli dopravě, kde město ze svých plánů vypustilo silnici, takzvanou osrdečnici, která by dopravu odvedla mimo Vážany. Naopak prosazuje řešení, které dopravu nahustí. Třeba nová tepna po Lesní ulici a nelogické propojení dalších ulic,“ poukázal na lokalitu Pekelce 2, kde se má stavět pět desítek rodinných domů a auta by odtud vyjížděla na už dnes frekventovanou křižovatku u hostince.
„Ve Vážanech také není komunitní život. A kdybychom tady chtěli stavět třeba větší hospodu nebo areál hřiště, není kde. V územním plánu na to není místo,“ líčil Kreml.
Kolik to bude stát?
Zmínil i snížení hodnoty nemovitostí či fakt, že místní přišli kvůli protipovodňovým opatřením o zastavitelné parcely. Ty naopak budou mít držitelé tří velkých pozemků.
Podle něj nyní mají Vážany tři varianty. Zaprvé akceptovat návrh územního plánu. Zadruhé snažit se o jeho neschválení a zapracování původních požadavků. A zatřetí v případě neúspěchu vyhlásit referendum o odtržení od města a po vzniku obce vypracovat vlastní územní plán, který by se vzápětí schválil ve zrychleném řízení.
„Špatně vytvořený územní plán je časovaná bomba. Pokud má být Kroměříž nadále dobrou adresou, jak o tom mluví starosta Opatrný, musí mít kvalitní územní plán,“ poznamenal Kreml a za svůj projev sklidil potlesk.
Jenže brzy se ukázalo, že v sále je i velká část lidí, kteří na věc mají jiný pohled. Šel by shrnout následovně: chystané změny nejen v dopravě se nám taky nelíbí, ale zvládli bychom být samostatní? Kolik by nás to všechno stálo peněz? A je vážně nutné opouštět Kroměříž, když jsou i jiná řešení?
„Každý územní plán prochází pravidelnými změnami. Je to o městských zastupitelích, které budeme volit letos na podzim. Takže ještě máme čtvrtou možnost: navolit si takové zastupitele, kteří budou ochotní zabývat se změnou územního plánu v budoucnosti,“ navrhl místní obyvatel Jiří Němec.
Vážany by patřily k větším obcím
Zástupci přípravného výboru zveřejnili i ekonomickou analýzu. Spočítali, že v Česku je skoro 6 300 obcí a přes 70 procent z nich má méně než tisíc obyvatel. Ve Vážanech jich žije skoro 1 200.
„Byli bychom soběstačnou, velmi velkou obcí a počtem obyvatel bychom se mohli řadit dokonce mezi městyse či městečka,“ uvedl Tichal.
Odhadované příjmy obce by podle výboru byly 28 milionů korun, výdaje přes osm milionů. Ty se ale mohou navýšit, záleží přitom na více okolnostech. „I kdyby činily dvojnásobek, pořád by nám zůstal dostatek peněz,“ tvrdí Tichal.
Vážany by se také staraly o školku, naopak v případě domova pro seniory by chtěly, aby nadále zůstal pod Kroměříži. Kdyby to město odmítlo, nově vzniklá obec by jednala se Zlínským krajem.
Němec však zdůraznil, že samostatná obec by měla další vysoké náklady. „Vážany by pořád byly součástí Kroměříže jako souměstí a byly by odkázané na veřejné služby, které dnes zajišťuje radnice,“ upozornil „Dobrovolní hasiči, škola, hřbitov, městská policie, městský rozhlas, výstražný systém, knihovna nebo koupaliště. Všechny tyto služby dnes financuje město.“
„Ať se analýza pořádně rozpracuje“
Vysvětlil, že v případě rozdělení majetku by také na Vážany přešly poměrově dluhy a závazky, které Kroměříž má. „Například za MHD platí město vysoký finanční příspěvek, správa sportovišť stojí desítky milionů korun. Vážany by se na tom všem musely podílet, nebo se těchto služeb zříct,“ argumentoval Němec.
„Analýza přípravného výboru je povrchní a nedostatečná. Měla by se pořádně rozpracovat. To že by nám samostatnost přinesla něco v územním plánu, ještě není relevantní důvod k tomu, abychom učinili tak zásadní věc jako je odtržení,“ shrnul. I jemu řada lidí tleskala a souhlasně přikyvovala.
Další lidé říkali, že když podepisovali připomínky k územnímu plánu, nikdo jim neukázal přední stranu dokumentu, kde bylo uvedeno, že v případě zamítnutí ze strany Kroměříže budou Vážany zvažovat odtržení.
„Jak chcete řešit agendu obecního úřadu a kde by sídlil? Prostor na to nemáme,“ ptala se jedna obyvatelka.
Tichal nadhodil, že v úvahu prozatím připadají volné prostory v domově pro seniory. „Už vidím, jak vám je město nabídne, když od něj odejdete,“ posměšně reagovala žena. „Jste spolek samozvanců, nikdy s tím nebudu souhlasit,“ křičel rozčíleně starší muž.
Zatím sbírají data, referendum není jisté
Kreml zase zmínil, že jiné obce v okolí jsou menší a fungují bez problémů. „Třeba Jarohněvice mají sportovní halu nebo společenský areál, kde se lidé mohou setkávat. Co máme my?“ ptal se.
„Nikdo zatím referendum nepřipravuje. Sbíráme data a informace, abychom vám je mohli prezentovat. Čas nás netlačí, nemusíme to vyřešit do konkrétního data,“ uklidňovala vzrušenou atmosféru Nábělková. „Pokud zjistíme, že většina je proti nám, tak to ukončíme,“ slíbila.
Přípravný výbor zároveň naznačil, že další veřejná setkání budou následovat.