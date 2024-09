Kritický scénář podle meteorologa: Morava může stoupnout až o 7 metrů

Povodně 2024 Sledovat další díly na iDNES.tv

Odhadem má během čtyř dnů ve Zlínském spadnout 220 milimetrů srážek, tedy 22 litrů vody na metr čtvereční. Během čtvrtku to bylo 40 až 60, v pátek to má být 30 až 80 milimetrů.

„Během soboty by mělo spadnout dalších 50 až 100 milimetrů. To bude kritická doba, kdy dojde k prudkému nárůstu průtoků ve vodních tocích. A to nejen v řece Moravě, ale hlavně v malých horních tocích ve vyšších nadmořských výškách,“ varuje ředitel ostravské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu Petr Tušil.

Hladina Moravy podle něj může stoupnout až o sedm metrů. „Morava by měla kulminovat začátkem příštího týdne. Už během neděle by měl ale průtok přesáhnout třetí stupeň povodňové aktivity,“ nastínil Tušil.

Kritická situace by nastala, pokud by se ve stejný čas potkaly povodňové vlny na Moravě a Bečvě. „Pak by situace v Kroměříži mohla být ještě horší, než teď předpovídáme,“ připustil Tušil.

Kroměříž odstranila zábradlí z lávky přes řeku

V Kroměříži se na povodeň pilně chystají. Odstranili zábradlí z lávky přes řeku, kterou v poledne uzavřeli. Hasiči kontrolují koryta tamních toků a odstraňují z nich naplaveniny. Město pořídilo osm tisíc pytlů na písek, naplněné má zhruba dva tisíce. Zabezpečuje jimi svůj majetek, například školní budovy, které jsou blízko Moravy. Další pytle dodá občanům z ohrožených lokalit.

„Podle předpovědi nás to nejhorší čeká v nejbližších 36 hodinách,“ odhadl starosta Kroměříže Tomáš Opatrný.

Podobně ohrožení mohou být lidé v Otrokovicích a v Uherském Hradišti. „Kolik vody k nám steče po víkendu, to samozřejmě nikdo neví, ale musíme být připraveni,“ uvědomuje si starosta Uherského Hradiště Stanislav Blaha.

Města na řece Moravě byla postižena velkou vodou zejména v roce 1997, do té doby se ale s protipovodňovými opatřeními pohnulo dopředu.

„Je to otázka finálního množství vody, která doteče přes Kroměříž a Spytihněv do Uherského Hradiště, kde se chystá další etapa protipovodňových opatření. Ale v tomto okamžiku předpokládáme, že stávající opatření v Uherském Hradišti a v Kunovicích vodu převede,“ věří ředitel závodu Střední Morava státního podniku Povodí Moravy Pavel Cenek.

Hladinu Bystřičky snížili o deset metrů

Vodohospodáři stále upouštějí vodu z přehrad. Hladina Bystřičky je snížena už o deset metrů, Luhačovic o pět, Karolinky o čtyři, na zbývajících nádržích o metr až dva.

Levostranné přítoky Moravy se mohou na třetí stupeň dostat ze soboty na neděli „Jestli to ale bude dvacetiletá, padesátiletá, nebo stoletá voda se nedá přesně říci. Až budou srážky padat a modely budeme přepočítávat v řádu pěti až šesti hodin, tak to můžeme konkretizovat,“ naznačil Tušil.

Vsetínská a Rožnovská Bečva by ale podle něho mohly dosáhnout maximálně druhých povodňových stupňů. Hejtmanství má seznam ohrožených míst, kde je i Dřevnice ve Slušovicích a ve Zlíně, Olšava v Bojkovicích či Uherském Brodě nebo Vlára v Drnovicích, Vlachovicích či Jestřabí.

Pokud jde o srážky, výhled na neděli je optimističtější. Ve Zlínském kraji by se měly pohybovat v rozmezí od 10 do 40 milimetrů. Maxima přitom nespadnou celém území, ale ve vyšších polohách.

Výhodou oproti povodním v letech 1997 a 2002 je, že půda po parných dnech dokázala pojmout více vody. Během soboty ale bude nasycená a na některých místech má za hodinu spadnout až 20 milimetrů srážek, což může způsobit potíže.

„Situace na tocích je zatím klidná, hlavně v sobotu a v neděli se bude možná někde i dramaticky měnit. Proto bychom chtěli všechny vyzvat, aby byli obezřetní, připravení a když budou v ohrožení, aby rychle reagovali,“ vzkázal hejtman Radim Holiš.

Nechoďte do lesů a parků, vyzval hejtman

V pátek ráno svolal krajskou povodňovou komisi, což se bude přes víkend opakovat. „Všichni jdeme do pohotovosti, abychom následující hodiny co nejlépe zvládli,“ řekl hejtman.

Varoval lidi, aby nechodili do lesů a parků, protože prudký vítr, který může dosáhnout rychlosti až 100 kilometrů za hodinu, může lámat stromy. Ty mohou padat i na cesty a komplikovat dopravu. V Uherském Hradišti už kvůli tomu uzavřeli vstupy do parků a vedení radnice doporučuje, aby lidé nechodili do městských lesů ani do lesoparku Kunovský les.

Policisté, hasiči i zdravotníci mezitím posilují stavy a připravují techniku. „Výrazně jsme posílili nasazení sil a prostředků do jednotlivých směn, ať už denních, nebo nočních. Bude to tak dlouho, dokud to bude potřeba,“ sdělil ředitel zlínské krajské policie Jaromír Tkadleček.

„Záchranka má v ostré službě 34 posádek, posílili jsme personálně operační středisko, protože očekáváme zvýšené množství hovorů na tísňovou linku,“ dodal ředitel krajské záchranu služby Josef Valenta.