Bude to mrtvá řeka, říkají ochránci přírody i rybáři. Bagrování prověřuje inspekce

Jana Fuksová
  8:32aktualizováno  8:32
O prázdninách začala stavební firma s úpravou zhruba kilometrového úseku koryta řeky Rusavy v Holešově. Cílem je zvýšit jeho kapacitu a průtočnost při povodních. Masivní bagrování se nelíbí ochráncům přírody ani rybářům. Úpravy koryta řeky proto prověřuje Česká inspekce životního prostředí.

Na první pohled to působí jako mrtvá měsíční krajina. Vyježděné koleje po bagru, bahnité břehy a široké prázdné koryto.

To nelíbí některým obyvatelům Holešova. A nejen jim. Upozorňují třeba na to, že stejnými úpravami prošla jiná část Rusavy před několika lety a teď nedokáže vodu vsakovat ani zadržovat a dopad to má i na její ekologickou kvalitu.

Stavební firma se pustila do bagrování koryta říčky Rusavy v Holešově. Místní lidé, ochránci přírody a rybáři se obávají, že úpravy z toku udělají mrtvou řeku.
Stavební firma se pustila do bagrování koryta říčky Rusavy v Holešově. Místní lidé, ochránci přírody a rybáři se obávají, že úpravy z toku udělají mrtvou řeku.
Stavební firma se pustila do bagrování koryta říčky Rusavy v Holešově. Místní lidé, ochránci přírody a rybáři se obávají, že úpravy z toku udělají mrtvou řeku.
Stavební firma se pustila do bagrování koryta říčky Rusavy v Holešově. Místní lidé, ochránci přírody a rybáři se obávají, že úpravy z toku udělají mrtvou řeku.
Stavební firma se pustila do bagrování koryta říčky Rusavy v Holešově. Místní lidé, ochránci přírody a rybáři tvrdí, že úpravy z toku udělají mrtvou řeku.
5 fotografií

„V létě jsou tam tři centimetry vody, protože koryto je extrémně široké. V tom se ryby neudrží. A stejné to bude i tady,“ prohlásil jednatel místního Moravského rybářského svazu Radim Kögler. „Myslím, že jsme přišli o pstruhovou vodu, ryby už se tam nevrátí. Takové zásahy se na tom podepíší.“

Velká voda může přijít znovu, bojí se starostové a chtějí proti ní další ochranu

Podle hydrobiologa Jana Švanygy, jenž dva roky mapuje řeky ve Zlínském kraji pro celostátní projekt pasportizace vodních toků, jde o nešetrný, drahý a zbytečně masivní zásah, kvůli němuž z toku zmizí veškerý život.

„Řeka je teď v podstatě mrtvá. Je to biologicky mrtvé území, kterým sice proteče voda, ale bude trvat desítky let, než se tam obnoví život, než vznikne biotop pro organismy, než se vrátí chráněné druhy živočichů,“ tvrdí Švanyga. „Nebo se bude řešit velmi nákladný projekt na revitalizaci a bude to nakonec mnohem dražší.“

Povodí Odry podle ochránců ničí řeku Olši, postup vodohospodářů prověří ČIŽP

Zásah teď prověřuje Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP), na niž se Švanyga obrátil. „Obdrželi jsme podnět, kterým se aktuálně zabýváme. Vzhledem k tomu, že šetření ještě nebylo ukončeno, nemůžeme zatím sdělovat žádné podrobnosti,“ naznačila mluvčí ČIŽP Miriam Loužecká.

Vydra, skokan i rak říční

Správcem řeky je Povodí Moravy (PMO), které úpravy naplánovalo a také je financuje. Samotné práce pak provádí stavební firma. Náklady přesahují pět milionů korun.

Upravit koryto Rusavy je potřebné kvůli pravidelné údržbě. Loni se tudy prohnala padesátiletá voda a na některých místech se také vylila z břehů. Firma proto odbagrovává sediment ze dna, kácí náletové dřeviny a opravuje opevnění. Ve výsledku by úprava měla pomoct ochránit stavby před velkou vodou.

„Koryta jsou ve špatném stavu a povodně ukázaly, že správce jejich údržbu zanedbává. Proto vítáme, že dělají takové akce, které mají jednoznačně protipovodňový charakter,“ konstatoval starosta Holešova Milan Fritz. „Nemyslím si, že potom bude řeka zdevastovaná.“

Nádherné vodní mlýny upadly do zapomnění, tisíce skončily v 50. letech

Nicméně i Povodí připomíná, že v upravovaném úseku Rusavy žijí zvlášť chránění živočichové, například vydra říční, skokan zelený, rak říční, užovka obojková a střevle potoční.

Zásah v takovém případě musí povolit krajský úřad, což se podle Povodí také stalo. Musí ale splnit dané podmínky. „Například před zahájením prací byla ve dvou vlnách slovena rybí obsádka,“ poukázala mluvčí PMO Jana Kučerová.

Podle ní není zásah nijak masivní. „Koryto je sice zaneseno silnou vrstvou sedimentů, proto se to může jevit jako nepřiměřený zásah, ale jedná se o navrácení koryta do původního stavu. Je to jediný možný způsob, jak zajistit potřebnou průtočnou kapacitu,“ doplnila.

Nestačil by citlivější postup?

Otázkou je, zda by stejného výsledku nedosáhl správce i s použitím citlivějšího přístupu, který by zároveň dával větší šanci návratu života do řeky.

V ten ale ochránci přírody příliš nedoufají. A to ani přesto, že PMO chce ve dně řeky tvořit takzvanou kynetu, tedy prohloubenou část koryta, kde by se ryby mohly zdržovat i v případě sucha.

„Jenomže zároveň teď kácí zdravé vzrostlé javory na břehu řeky. Je to 46 stromů, které mají třeba 80 centimetrů v obvodu. Ozývá se nám kvůli tomu hodně místních, protože si myslí, že je to naše práce,“ přiblížil předseda místních rybářů Jan Hladiš.

Sedm miliard pro vodu ve Zlínském kraji. Na čistírny, poldry či hráze

„Upozorňovali jsme Povodí, že tyto stromy žádné potíže v korytě nezpůsobují a nejsou překážkou. Naopak jsou při letních vedrech pro vodu v řece zásadní. Naše požadavky ale vyšly naprázdno. Myslím si, že ryby už se do koryta nevrátí.“

PMO tímto přístupem zákon neporušuje. Ochrana obydlí má vždy přednost před ochranou živočichů. A nerozporují to ani ochránci přírody a rybáři. Podobných případů ale v Česku není málo a jde spíše o systémový problém.

„Vždycky záleží na přístupu správců vodního toku. Určitě bych vyzýval k větší komunikaci, protože dělat automaticky po povodni regulaci koryta může být zbytečně nákladné,“ naznačil Vlastimil Karlík, spoluzakladatel Koalice pro řeky, která sdružuje ekologické organizace zabývající se ochranou vody a krajiny.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Exkluzivní pohled do zákulisí Cirque du Soleil v Praze. Máme jedinečné fotky

Kanadský soubor Cirque du Soleil se poprvé v historii českých vystoupení představil pod vlastním šapitó. Na Letenské pláni v Praze vyrostl obří stan vysoký 19 metrů, ve kterém umělci uvádějí show...

Dvorecký most promění i benzinku, v jejím okolí vznikne údolí lamp. Na umění je připraveno 50 milionů

Nový a tolik potřebný most propojující Podolí se Smíchovem má před sebou ještě několik pro svou funkci důležitých kroků. Na mostě se v následujících týdnech bude dodělávat tramvajová trať, osvětlení,...

Stavbu Dvoreckého mostu provází problémy s podložím i patálie s výběrem jména

Dvorecký most přes Vltavu má zrychlit dopravu a spojit pražský Smíchov s Podolím. Jak pokračuje jeho stavba, na kolik peněz vyjde, čím je zvláštní a kdy se po něm Pražané i návštěvníci hlavního města...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Václavské náměstí mění tvář. Stavba tramvajových tratí úspěšně pokračuje

Na stavbě nové tramvajové trati v horní části Václavského náměstí už dokončili zesílení stropní desky nad vestibulem stanice metra Muzeum a také rekonstrukci izolačních vrstev. Díky tomu mohli...

Smíchovský kopec získává další výhlednu. Vlna „kapitánských můstků“ v této části Prahy nekončí

Před nějakou dobou jsem upozornil na to, jak se po Praze rodí nástavby na vilách. Nazval jsem je „kapitánskými můstky“, leckteré tak i vypadají. Dá se jim říkat i „výhledny“. Majitelé starších vil i...

Případ zapálení luxusní vily u soudu. Podle obžaloby šlo o pojistný podvod

Krajský soud v Olomouci dnes projednává případ pojistného podvodu za desítky milionů korun. Podle obžaloby uzavřel David Crha pojistnou smlouvu na luxusní vilu ve výši 55 milionů. V roce 2023 podle...

15. září 2025  8:32,  aktualizováno  9:01

Infarkt v padesáti? To nechcete! Souhrn slovem a obrazem

15. září 2025

Údržbáře soudí za zapálení bazénu při likvidaci sršního hnízda, hrozí mu osm let

Čtyřiapadesátiletý muž obviněný kvůli loňskému požáru bazénu v Českém Krumlově stanul v pondělí před soudem. Za obecné ohrožení z nedbalosti mu hrozí až osmileté vězení. Způsobená škoda činí 12...

15. září 2025  8:22,  aktualizováno  8:41

Bude to mrtvá řeka, říkají ochránci přírody i rybáři. Bagrování prověřuje inspekce

O prázdninách začala stavební firma s úpravou zhruba kilometrového úseku koryta řeky Rusavy v Holešově. Cílem je zvýšit jeho kapacitu a průtočnost při povodních. Masivní bagrování se nelíbí ochráncům...

15. září 2025  8:32,  aktualizováno  8:32

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Církev zvelebuje svůj areál v centru Havlíčkova Brodu, přispělo i město

Římskokatolická farnost v Havlíčkově Brodě vstupuje do jednadvacátého století. Svůj areál na okraji parku Budoucnost postupně modernizuje, práce pomalu končí. Za posledních osm let do něj církev s...

15. září 2025  8:22,  aktualizováno  8:22

Chris Hadfield - velitel ISS - poprvé v ČR

15. září 2025  8:14

Chour o ČOV: Budeme partnery s přesahem. Chceme vrátit mládež ke sportu

15. září 2025

Lidé v Radouni se dočkají prodloužení vodovodu

Stavební práce by měly trvat tři měsíce, náklady jsou vyčísleny na 3,5 milionu korun.

15. září 2025  7:59

Prague.bio Conference 2025 přivede do Prahy světové biotechnologické špičky

15. září 2025  7:45

Ceny nástrojů od Atlassianu se od poloviny října zvýší až o deset procent. Firma přidává stovky nových funkcí a AI inovace

15. září 2025  7:30

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Ve Ferdinandově soutěsce v národním parku se těží suché smrky

Národní park České Švýcarsko zahájil protipovodňovou těžbu ve Ferdinandově soutěsce poblíž Všemil.

15. září 2025  6:59

Ústecké městské divadlo má nové webové stránky

Stránky by měly být přehlednější a návštěvníci by se na nich měli lépe orientovat.

15. září 2025  6:59

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.