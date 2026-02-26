Nepřemožení. Ve slévárně vzniká relikviář umučených kněží, budou blahořečení

Teplota keramické formy je 700 stupňů Celsia a teplota roztaveného hliníku, který se do ní lije, ještě vyšší. S obojím je potřeba zacházet extrémně opatrně. Záleží na každém detailu a pohybu, protože v každé fázi se může něco pokazit. Nad konečnou podobou odlitku tak visí otazník až do poslední chvíle.
„Dokud to neuvidím, neuvěřím. Teprve až uvidím, že je to odlité, tak to ze mě spadne,“ komentoval proces odlévání velehradský akademický sochař Otmar Oliva.
Právě on je autorem nového relikviáře, který bude v kostele v Jaroměřicích nad Rokytnou připomínat katolické kněze Jana Bulu a Václava Drbolu. Ti byli v roce 1951 ve vykonstruovaném procesu odsouzeni k smrti v rámci tzv. babických procesů spojených s vraždou komunistů ve škole v Babicích na Třebíčsku.
Po více než dvaceti letech procesu schválil jejich blahořečení papež Lev XIV. Slavnost vyvrcholí 6. června v Brně.
Odlévání vyžaduje jemnost a klid
Hliněné části relikviáře odlévali v tomto týdnu ve slévárně Alucast v Tupesích. Podle Olivova ručně vytvořeného voskového modelu už měli připravených pět keramických forem, pro pět částí. Ty nechali v peci zahřát a následně do nich vlévali roztavený hliník. A byť je odlévání mužská práce, vyžaduje nejen soustředění, přesnost a zručnost, ale i jemnost, trpělivost a klid.
„Záleží na složitosti formy, které se přizpůsobuje rychlost lití kovu. Také je důležité, aby se skořepina při lití nehýbala, proto je usazená v křemičitém písku. Kdyby se pohnula, rozliju hliník vedle nebo lití přeruším a tím pádem se do formy nahromadí vzduch, který vytvoří bublinu, a už je to špatně,“ popsal slévač Radek Trnčák, který měl na starosti finální část procesu.
Po zatuhnutí hliníku pak pomocí vysokotlakého proudu vody odstranili keramickou skořepinu a odřízli vtokový systém, který slouží k nalévání kovu.
„Vyrábíme odlitky pro krásu a užitek. Užitek nás živí, krása je pro radost. I ten nejnáročnější odlitek od nás, který létá v airbusu nebo boeingu, je za dvacet nebo třicet let mrtvý, protože je překonán dalším odlitkem. Ale sakrální odlitky, věřím, nás všechny přežijí,“ řekl Jarmil Cileček, majitel slévárny.
Jeho firma vyrábí odlitky pro letecký a obranný průmysl, zdravotnictví nebo automotive. Podílela se i na uměleckých dílech, jako byl památník Milady Horákové nebo papeže Jana Pavla II.
Oběti komunistické justice
Relikviář tvoří hliněné i bronzové části, které představují symbolické propojení nebe se zemí.
Schránka s popelem Václava Drboly a částí primičního ornátu Jana Buly bude zavěšená na stříbrných stuhách spuštěných z klenby a bude se vznášet mírně nad úrovní očí. Z ní budou směrem dolů zavěšená lana reprezentující roztrženou síť. Součástí bude také dlažba na zemi, kdy jedna dlaždice bude bronzová se jmény všech jedenácti popravených v babických procesech. Některé části ponesou i symbolické nápisy.
„Na symbolice se mi líbí slovo Nepřemožení. Napadá nás, že to je nespravedlnost, která se stala mladým kněžím, kteří byli plní očekávání toho, jak budou pomáhat lidem. Na základě lží byli připraveni o život, přesto nezůstali v nenávisti,“ přiblížil jaroměřický farář Tomáš Holcner.
„V tomto regionu mnoho lidí trpělo komunistickou ideologií, dvacet lidí dostalo trest smrti, byly zde zničené rodiny, desítky lidí prošly uranovými doly, celý kraj byl pod obrovským tlakem a lidé si dodnes tyto bolestné časy pamatují. I touto symbolikou ukazujeme, že na ně nezapomínáme,“ doplnil.
Bronzové části relikviáře odlijí za několik týdnů ve společnosti Přesné odlitky v Popovicích na Uherskohradišťsku. Výrobu skleněných ampulí z křišťálového skla, ve kterých bude ukrytá část ostatků Drboly, obstará sklárna Glass Ladislava Breznického z Květné na Uherskobrodsku.
První blahoslavení
Kněží budou prvními blahoslavenými oběťmi totalitních režimů v Česku. V 50. letech působili ve farnostech na Třebíčsku. Oba byli zatčeni několik týdnů před útokem na komunistické funkcionáře v Babicích, přesto byli jako „spolupachatelé vraždy“ ve zmanipulovaném procesu odsouzeni k trestu smrti.
Dle svědectví byli při výsleších mučeni, přesto neměli vůči věznitelům nenávist a šli na smrt s postojem odpuštění.
„Právě toto je důležitý moment, který je důkazem jejich mimořádného svědectví. Nešlo o tvrdohlavost ani fanatismus, ale o vědomé a svobodné rozhodnutí nepodlehnout zlu a zůstat věrný pravdě,“ konstatoval vedoucí diecézní fáze procesu blahořečení Karel Orlita.
„Hodně lidí tady trpělo komunistickou ideologií. I touto symbolikou ukazujeme, že na ně nezapomínáme.“ Tomáš Holcner, jaroměřický farář