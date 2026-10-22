Řemeslníci obnovili křížovou cestu v Kvasicích na Kroměřížsku, je památkou

Řemeslníci dokončili obnovu křížové cesty v Kvasicích na Kroměřížsku, která je kulturní památkou. Má 14 zastavení a její podoba pochází z 19. století. Náklady přesáhly čtyři miliony korun bez DPH. Otevření a požehnání obnovené křížové cesty je naplánované na pátek 6. listopadu od 15:00. ČTK to dnes za obec Kvasice a Historický spolek městečka Kvasice sdělil Zdeněk Dvořák.
Současný vzhled s litinovými reliéfy a sochami Golgoty získala křížová cesta koncem 19. století. Předtím na stejném místě existovaly již dvě její starší podoby. "Umístěna je podél cesty z Kvasic na Novou Dědinu a má délku cca 300 metrů. Tvoří ji 14 zastavení, centrální kříž Krista s Pannou Marií a dva postranní kříže se sochami lotrů na vrchu Kalvárie, jejichž autorem je významný sochař Anton Dominik Fernkorn tvořící ve své době převážně pro habsburskou císařskou rodinu," uvedl Dvořák.
Na počátku současného tisíciletí byla křížová cesta poničená a v havarijním stavu. Šest zastavení už nestálo na kamenných patkách. Všechny sochy byly zachráněny odvezením do depozitu. "Otevření a žehnání křížové cesty bude završením celého dlouhého úsilí mnoha lidí, kteří spojili síly, aby se této památce vrátila krása a důstojnost," řekl kvasický starosta Dušan Odehnal (nestr., za ODS).
Záchranu křížové cesty inicioval Historický spolek městečka Kvasice. "Podařilo se nám shromáždit potřebné historické dokumenty, podíleli jsme se na vytvoření stavební a restaurátorské dokumentace i na jednáních o zapsání celé křížové cesty do seznamu nemovitých památek České republiky. Každoročně provádíme také úklid celé trasy a prořez vegetace v okolí Golgoty," uvedl člen výboru spolku Jiří Vojtek.
Investorem obnovy křížové cesty byla obec Kvasice, která také převzala do svého vlastnictví deset zastavení u silnice k Nové Dědině. Náklady na stavební a restaurátorské práce pomohly pokrýt dotace z Evropské unie a ze Zlínského kraje, příspěvky od obce Kvasice, obou místních farností, od okolních obcí, regionálních firem a členů Historického spolku městečka Kvasice. Finančně přispěli i farníci a další občané.
Žehnání obnovené křížové cesty bude mít ekumenický charakter. Dílu společně požehnají patriarcha Československé církve husitské Tomáš Butta a olomoucký pomocný biskup Antonín Basler. O záchraně a obnově křížové cesty v Kvasicích navíc vzniká filmový dokument. Veřejnost by měla mít možnost snímek poprvé vidět koncem roku.