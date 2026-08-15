Řidič osobního auta nepřežil v pátek odpoledne na Zlínsku náraz do stromu

Řidič osobního auta nepřežil v pátek odpoledne mezi zlínskou místní částí Mladcová a Rackovou na Zlínsku náraz do stromu. Havárie si tam na několik hodin vyžádala uzavření silnice třetí třídy. Přesnou příčinu a okolnosti tragické nehody zjišťují dopravní policisté společně s kriminalisty. Na webu to uvedl policejní mluvčí Radomír Šiška.
"Dvaaosmdesátiletý řidič vozidla Škoda Octavia jedoucí na Zlín vyjel z dosud neznámých příčin v levotočivé zatáčce pravými koly na krajnici, dostal smyk, přejel do protisměru a následně mimo komunikaci, kde narazil do stromu. Následná resuscitace seniora byla i přes veškerou snahu záchranářů neúspěšná," uvedl mluvčí. Soudní pitva by podle něj měla určit, zda nebyla příčinou nehody náhlá zdravotní indispozice seniora.
Muž je podle dostupných údajů patnáctou obětí letošních dopravních nehod na silnicích ve Zlínském kraji. Loni zemřelo při dopravních nehodách v regionu podle oficiálních policejních statistik 28 lidí. V roce 2024 jich bylo 15, o rok dříve 20.