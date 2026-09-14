Řidiče navádějí na volná parkovací místa v Kroměříži nové informační panely za zhruba 700.000 korun. V první etapě informují o volných místech na Velkém náměstí, na horním i dolním parkovišti na Riegrově náměstí a v parkovacím domě, do něhož se vjíždí z Velehradské ulice. V dnešní tiskové zprávě to uvedl mluvčí kroměřížské radnice Jan Vondrášek.
"Cílem je zvýšení komfortu pro řidiče, snížení počtu vozidel, která krouží po centru města při hledání místa, a také efektivnější využití parkovacích ploch," uvedl místostarosta Jan Hebnar (ODS), jenž je jednatelem společnosti Kroměřížské technické služby (KTS), která parkoviště ve městě spravuje.
Informační panely jsou na náměstí Míru, na Milíčově náměstí a v ulici 1. máje. "Systém zahrnuje detekční, informační a navigační technologie, které umožňují sledování aktuální obsazenosti parkovacích ploch a jejich přehlednou prezentaci řidičům," popsal ředitel KTS Marian Vítek.
Instalaci panelů zajistila společnost České radiokomunikace. "Využila přitom stávající systém města, které provozuje kamery dohlížející na dopravu v centru Kroměříže," doplnil Hebnar. Návrh vychází z odborné studie, která doporučuje postupné zavádění moderních technologií. V další etapě by do systému měla být zahrnuta i parkoviště ve Vejvanovského ulici a na Hanáckém náměstí. Kroměříž má nyní více než 900 placených parkovacích míst.
V některých městech Zlínského kraje začaly fungovat informační panely navádějící motoristy na volná parkovací místa už dříve. Systém je řidičům k dispozici například ve Zlíně nebo v Uherském Hradišti.