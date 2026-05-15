Lidé v Hradišti bojují peticí proti výstavbě luxusních domů na kopci Rochus

Jana Fuksová
  15:52aktualizováno  15:52
Dlouhé roky sloužil jako vojenské cvičiště. I díky této uzavřenosti před světem se v lokalitě nad Uherským Hradištěm vytvořil zelený ostrov přírodního bohatství s chráněnou faunou i florou. V blízkosti evropsky významné lokality Rochus postaví developerská společnost 19 rodinných vil. Místní nesouhlasí.
Lidé bojují peticí proti výstavbě domů na kopci Rochus u Uherského Hradiště. Projekt je v souladu s krajinou, hájí se investor. Přípravné práce už začaly. (duben 2026) | foto: FB stránka Zachraň Rochus

Lokalita Rochus, která se rozléhá na 60 hektarech, je už dvacet let zapsaná mezi evropsky významné přírodní lokality soustavy Natura 2000.

V její těsné blízkosti začal před několika týdny stavební ruch, což zvedlo odpor některých obyvatel. Nesouhlasná petice má zatím asi 150 podpisů. „Výstavba projektu je podle našeho názoru nevhodná a obáváme se postupné degradace tohoto území i jeho okolí,“ píše se v petici.

Její zakladatelkou je Anežka Marčíková z Uherského Hradiště. „Přestože je její vliv formálně hodnocen jako mírně negativní či neutrální, obáváme se, že může v praxi představovat dlouhodobý proces urbanizace citlivého území.“

Na sociálních sítích se k tomuto tématu otevřela široká diskuse, ve které lidé vyjádřili především negativní názory na stavbu. Vadí jim aktuální budování nové příjezdové komunikace do této lokality i plánovaná stavba devatenácti jedinečných rodinných vil.

Poukazují také na přírodní bohatství. V území se vyskytuje například chráněný motýl bourovec trnkový, kriticky ohrožená a zákonem chráněná orchidej tořič včelonosný, je zde třicet druhů rostlin, které patří do Červeného seznamu cévnatých rostlin ČR, a žije zde přes sto druhů ptáků, z nichž téměř třetina je chráněna zákonem.

„Místa, kam jste mohli po práci zajít na procházku, vzít děti ven a jen tak se dívat do krajiny – na Moravu, Buchlov i naše město – pomalu mizí,“ uvedl jeden z příspěvků.

„Pokud je zabíráno na zastavění území tohoto přírodního charakteru, mělo by to být jen pro účely smysluplného veřejného zájmu. Třeba na vybudování školky, skautské základny nebo stanice ochránců přírody,“ napsal v diskusi Petr Slinták.

„To by mělo rozumné opodstatnění. Rozparcelování pro movité investory je chybou jdoucí proti veřejnému zájmu. A chybou rozhodnutí zastupitelů i veřejnosti, která se měla proti tomuto záměru postavit dříve a odhodlaněji,“ dodal.

Domy vyrostou na soukromém pozemku s plochou třinácti hektarů. Postaví je společnost Reality Rochus SE, která v posledních letech stavěla řadové rodinné domy u hlavní cesty v uherskohradišťské části Jaktáře. Zájemcům nabízí místo s „exkluzivní lokalitou s neopakovatelnými výhledy na okolní krajinu“.

„Celá kritika je postavena na hluboké neznalosti území, nerespektování soukromého vlastnictví a platné legislativy, v souladu které byl celý projekt povolen,“ upozornil projektový manažer společnosti Martin Kroča s tím, že kontaktovali také autorku petice.

„Veřejnost nabyla dojmu, že záměr vzniká v chráněné oblasti Natura 2000, což není pravda. Taky vnímáme, že pejskaři mají strach, že již dál nebudou moct do lokality chodit venčit pejsky, ale opak je pravdou.“

Společnost upozorňuje, že celý záměr získal důležitá povolení, například od Odboru životního prostředí a zemědělství Zlínského kraje. Před dvěma lety také místní zastupitelé schválili změnu územního plánu v této lokalitě na plochy pro výstavbu. Předchozí plán počítal se stavbou lyžařského areálu a sportoviště.

Opozice se chce peticí zabývat

„Naším cílem bylo minimalizovat rozsah výstavby, což se podařilo. Lokalita s devatenácti rodinnými domy bude pro okolí i přírodu výrazně menší zátěží než původně uvažovaný rozsáhlý sportovní areál. A rodinné bydlení v tomto rozsahu je klidnější a méně náročné i z hlediska dopravy,“ zdůvodnil schválení nového územního plánu starosta Stanislav Blaha (ODS).

Vypracované odborné posudky se shodují, že záměr nemůže mít významný vliv na životní prostředí a veřejné zdraví. Nová příjezdová komunikace také dostala stavební povolení.

Krajský úřad zároveň vydal stanovisko k vlivu staveb na soustavu Natura 2000 ve smyslu, že „hodnocený záměr nemůže mít samostatně nebo ve spojení s jinými záměry nebo koncepcemi významný vliv na předmět ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti“.

Přesto se někteří opoziční zastupitelé chtějí k plánované výstavbě vrátit a zabývat se i peticí občanů.

„Lidem to není lhostejné a to je nejdůležitější. Jsou to citlivé věci, které je potřeba lépe komunikovat. Když se mění územní plán, tak je to obrovský dokument, ve kterém se člověk nemusí dobře orientovat. Proto je potřeba podobné projekty transparentně dopředu diskutovat, což se v tomto případě nestalo,“ tvrdí opoziční zastupitel za Piráty František Elfmark.

