Rodiče ve Valašském Meziříčí nebudou platit školkovné ani v nadcházejícím roce

Rodiče ve Valašském Meziříčí na Vsetínsku nebudou platit za předškolní vzdělávání dětí, takzvané školkovné, ani v nadcházejícím školním roce. Radnice loni od září školkovné ve všech sedmi městských školkách zrušila. Radní nyní rozhodli, že toto opatření bude platit také od letošního 1. září, tedy pro nový školní rok 2026/2027, sdělil dnes ČTK mluvčí radnice Jakub Mikuš.
Sedm mateřských škol zřizovaných městem navštěvuje zhruba 700 dětí. V předchozím školním roce rodiče za školku platili 800 korun měsíčně. Osvobozené od platby byly tehdy jen rodiny předškoláků a nízkopříjmové rodiny, které čerpaly příspěvek na dítě.
"Více než polovina rodin ale ani do jedné z těchto kategorií dlouhodobě nezapadala. Přitom se jedná o rodiče, kteří pracují, řádně si plní své závazky a kvůli rozhodnutí předchozí vlády si ani nemohli školkovné uplatnit jako slevu na dani. Takový systém považujeme za diskriminační. Proto jsme se v rámci rady města rozhodli zavést ve Valašském Meziříčí nulové školkovné," uvedl starosta Robert Stržínek (ANO).
Zrušením školkovného ušetřily rodiny v tomto školním roce minimálně 8000 korun za dítě. "Vzhledem k tomu, že pro nadcházející školní rok 2026/2027 by mohlo školkovné podle zákona činit až 1792 korun za dítě a měsíc, bavíme se už o částce bezmála 18.000 Kč za školní rok," uvedl starosta. Radnice počítá s tím, že výpadek zhruba 2,5 milionu korun, který bude zrušení školkovného znamenat pro mateřské školy, dorovná z vlastního rozpočtu.