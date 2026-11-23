Město Rožnov pod Radhoštěm na Vsetínsku udělilo čestné občanství in memoriam sochaři Igoru Kitzbergerovi. Čestné občanství je nejvyšším osobním oceněním, kterým město vyjadřuje uznání osobnostem za jejich mimořádný přínos, sdělila dnes ČTK mluvčí radnice Eva Javorová. Kitzberger (1963 až 2025) si jej zasloužil uměleckou tvorbou, veřejnou angažovaností i dlouholetou podporou kulturního a společenského života v Rožnově.
"S Igorem Kitzbergerem jsme se osobně nepotkávali příliš často, přesto mi v paměti utkvěl jeden společný oběd, při kterém jsme si povídali o jeho práci, životě a především o Rožnově. Vyprávěl mi, že Rožnov je jeho domov, jeho střed Evropy. Nikdy necítil potřebu odejít za úspěchem jinam, chtěl zůstat tady a svou tvorbou dokázat, že i odsud může dosáhnout světového uznání," uvedl starosta Jan Kučera (za Nezávislé Rožnováky a STAN).
Kitzberger absolvoval obor monumentální sochařství na Vysoké škole výtvarných umění v Bratislavě. Patřil mezi přední české sochaře zaměřující se na kovovou figurální plastiku. V Rožnově založil galerii současného umění Crears a vybudoval výstavní síň Stage garden Gallery Crears. Je také autorem sochy Čtenáře v Kramolišově. Zapojoval se také do veřejného života, v letech 1994 až 1998 byl zastupitelem, dlouhodobě byl členem kulturní komise. Podporoval také řadu dobročinných projektů.
"Na Igora budu vzpomínat především jako na člověka, který měl Rožnov opravdu rád. Měl kolem sebe zvláštní energii, dokázal lidi spojovat a vždycky mu záleželo na tom, co se ve městě děje. Jeho odchod pro mě byl osobní ztrátou. Jsem moc ráda, že jsme mu mohli udělením čestného občanství vzdát hold a připomenout, jak výjimečným člověkem pro Rožnov byl," uvedla místostarostka Markéta Blinková (ODS). Vedení města předalo ocenění v neděli za účasti rodiny Kitzbergerových i jeho nejbližších přátel a kolegů.