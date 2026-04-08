Rožnov p. R. loni hospodařil s přebytkem 79 mil. Kč, peníze dá i na nepedagogy

Rožnov pod Radhoštěm na Vsetínsku hospodařil loni s přebytkem více než 79 milionů korun. Výsledek hospodaření loňského roku je oproti předpokladu vyšší zhruba o 11 milionů korun. Radnice tyto prostředky použije na dofinancování platů nepedagogických pracovníků. Poslouží také na investici, kterou bude venkovní zastínění oken ve čtyřech rožnovských základních školách. ČTK to dnes sdělila mluvčí radnice Adéla Kousalová.
"Do rozpočtu roku 2026 jsme zapojili zůstatek z předchozích let ve výši 68,3 milionu korun. Díky lepšímu výsledku hospodaření, než jsme původně očekávali, máme navíc k dispozici ještě dalších 11 milionů korun," uvedl starosta Jan Kučera (za Nezávislé Rožnováky). Práce na zastínění oken jsou naplánované na letní prázdniny.
Schválený rozpočet města letos počítá s investicemi za téměř 355 milionů korun. Největší investiční akcí bude výstavba Kulturního centra, pro které se počítá se 170 miliony korun.