Rožnov p. R. si sérií kulturních a vzdělávacích akcí připomene osvobození města

Rožnov pod Radhoštěm na Vsetínsku si sérií kulturních a vzdělávacích akcí připomene 81. výročí osvobození města a ukončení druhé světové války. Na programu bude koncert, ochutnávka válečné kuchyně, procházka po rožnovských kamenech paměti, besedy či komorní recitál Jana Budaře. Dvoudenní program Mír začíná pamětí bude pro veřejnost přístupný zdarma 5. a 6. května v městském parku, knihovně, Společenském domě a na historických místech Rožnova, sdělila ČTK mluvčí radnice Adéla Kousalová.
"Den osvobození by neměl být jen formální připomínkou nebo dnem volna. Je to moment, kdy si uvědomujeme, jak křehké jsou mír a bezpečí. V době, kdy se konflikty znovu přibližují Evropě, to má ještě silnější význam. Připomínat si historii děláme nejen z úcty k těm, kteří za naši svobodu zaplatili nejvyšší cenu, ale i proto, abychom rozuměli současnosti a dokázali se lépe rozhodovat do budoucna. Chceme, aby si Rožnováci mohli tuto část naší historie nejen připomenout, ale i prožít – důstojně, s respektem a s porozuměním tomu, proč je důležité o těchto věcech mluvit," uvedl starosta Jan Kučera (za Nezávislé Rožnováky).
Program začne v úterý 5. května v 16:00 pietním aktem u pomníku obětem války v městském parku. Následovat bude koncert a tančírna v podání Dixiebandu Vojenské hudby Olomouc v hudebním altánu v parku. "Návštěvníci budou moci ochutnat také válečnou kuchyni a v městské knihovně proběhne od 17 hodin přednáška historika Ondřeje Koláře ze Slezského zemského muzea na téma Závěr druhé světové války na Rožnovsku s historických souvislostech. Zájemci se mohou zapojit i do badatelské aktivity nebo se vydat s historikem Milanem Hambálkem na komentovanou procházku po místech spojených s oběťmi války," uvedla mluvčí.
O den později, ve středu 6. května, bude v městské knihovně přednáška o osvobozování regionu a působení partyzánských jednotek, doplněná ukázkami historické výstroje a výzbroje. Ve Společenském domě se bude promítat film Protektor. Program zakončí komorní recitál Jana Budaře. Nebudou chybět vzdělávací akce, pro žáky rožnovských základních škol budou ve Společenském domě připraveny programy zaměřené na témata míru, konfliktu a historické paměti. Odpoledne budou lektorské programy přístupné i veřejnosti.
Rožnovsko osvobodily jednotky 18. armády 4. ukrajinského frontu. Město bylo osvobozeno 4. až 6. května 1945.