Byl by jednosměrný a vedl v místě stávajícího podchodu z průmyslového areálu mezi OC Billa a čerpací stanicí. Přejezd odlehčí zmíněné ulici, což podle radnice pozitivně ovlivní dopravu v celém Rožnově. Na křižovatce, která spojí nový přejezd se stávající hlavní silnicí, budou fungovat semafory.
„Jednosměrný výjezd z ulice 1. máje by umožnil řidičům odbočit jak na Valašské Meziříčí, tak i na Dolní Bečvu,“ uvedl starosta Jan Kučera.
Na přejezdu se má vybudovat také přechod pro chodce i cyklisty, který bude bezbariérově přístupný. „Toto řešení na jednokolejné trati s nízkou frekvencí vlakové dopravy bude bezpečné a efektivní,“ nepochybuje Kučera.
„Jednou z variant byl také podjezd, ale s ohledem na charakter území je tato možnost nereálná,“ doplnila místostarostka Markéta Blinková.
Město o přejezdu minulý týden jednalo se zástupci Správy železnic (SŽ), Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) ČR a Spolku Průmyslového areálu Rožnov. Nyní zpracuje dopravní model a spočítá, kolik aut by touto křižovatkou denně projelo.
„Hotový by měl být na jaře a na jeho základě pak dokončená studie,“ popsal Kučera s tím, že půjde o investici SŽ, která zajistí financování.
„Mělo by se jednat o standardní zabezpečený přejezd, který by měl splňovat podmínky dle normy, kde vzdálenost přejezdu musí být od křižovatky nejméně 30 metrů, aby se stojící auta vešla před přejezd a nevznikl by tu nějaký nebezpečný bod, který by mohl být pro řidiče nepřehledný,“ podotkl Karel Fridrich, manažer odboru projektování staveb SŽ.
Kritickým místem je křižovatka u Janíků
Rožnovská doprava dlouhodobě trpí náporem aut, za hlavní problém místní označují křižovatku U Janíků.
„Křižovatka u Rosavy i kdyby se rozšířila o odbočovací pruh doprava (od Tesly na světelnou), tak ten špunt vytvoří právě světelná křižovatka U Janíků. Co takhle dvoupásový kruháč? “ navrhl na sociální síti Martin Seidl.
„Rozšiřte křižovatku, tak aby se dalo normálně odbočit doprava bez toho, aby to blokovalo auto odbočující doleva, zrušte ten přechod blíž ke světelné a je vyřešeno,“ souhlasí Michal Kulišťák.
Možným rozšířením křižovatky U Janíků se bude zabývat zmíněná dopravní studie.
„Dokážu si představit, že z ní vzejde závěr, že bychom s touto křižovatkou měli něco udělat,“ reagoval starosta Kučera. „V této fázi řešíme primárně nový přejezd, uvidíme, co bude následovat.“
Ke zlepšení průjezdnosti Rožnovem má přispět i modernizace semaforů, do níž se město pustilo letos v létě. Šlo o lokality u obchodních center Billa, Lidl a Kaufland či ve zmíněné křižovatce U Janíka. Na hlavním tahu městem – od křižovatky u průmyslového areálu po křižovatku u Eroplánu – je devět světelných signalizačních zařízení od dvou různých dodavatelů.
„Historicky jsou v Rožnově dva softwarové systémy na řízení křižovatek, které spolu neumí komunikovat. Z toho pak vyplývají komplikace při nastavení zelené vlny,“ vysvětlil místostarosta Tomáš Gross. „Proto chceme staré řadiče na křižovatkách a přechodech pro chodce nahradit novými a sjednotit je.“
Další modernizace semaforů je v plánu příští rok.
