„Dvojice koní táhnoucích povoz, ve kterém cestoval dospìlý muž a dvì dìti, se bìhem jízdy náhle splašila. Nekontrolovatelný povoz sjel z cesty a svou divokou jízdu ukonèil až prudkým nárazem do stromu,“ pøiblížila mluvèí krajských hasièù Lucie Javoøíková.
Nejhùøe dopadl dospìlý muž, jehož museli profesionální hasièi ze stanice Valašské Meziøíèí a jednotky mìsta Rožnov pod Radhoštìm transportovat pøírodním terénem do vrtulníku letecké záchranné služby. Zranìné dìti byly po ošetøení pøevezeny sanitními vozy do nemocnice.
„Situaci na místì komplikovala také pøítomnost splašených zvíøat. Jeden z koní po nehodì utekl a sám se vrátil do nedaleké stáje. Druhý kùò zùstal na místì nehody, kde bylo nutné zajistit jeho zklidnìní a bezpeènost zasahujících složek,“ uvedla Javoøíková.
Proè se zvíøata splašila a pøesné okolnosti a pøíèiny nezvyklého karambolu jsou nyní pøedmìtem šetøení dopravní policie.
