Firma počítá s cenou 230,5 milionu korun bez DPH za stavbu hlavní budovy a technického zázemí, která vzešla z jednací fáze zadávacího řízení na zhotovitele stavby. Z pěti původně přihlášených firem zbyla jen Taros Nova. Nabídku nyní posoudí výběrová komise a pak o přidělení zakázky rozhodne městská rada.
„K zahájení stavby by mělo dojít během letošního podzimu,“ řekla místostarostka Markéta Blinková.
„Vzhledem k tomu, že stavba je složena převážně z prefabrikátů, bude první měsíce rušno zejména v projekčních kancelářích a výrobních halách při navrhování a konstruování stavebních dílců, z nichž bude následně budova sestavena,“ doplnila.
Samotná výstavba potrvá 16 měsíců, předcházet jí ale bude příprava. „Přesnější harmonogram bude zhotovitel stavby dokládat až před zahájením výstavby,“ uvedl městský architekt Marek Kuchta.
Investici musí odsouhlasit i státní fond
Investici musí ještě odsouhlasit poskytovatel dotace, kterým je Státní fond životního prostředí. Rožnov získal na centrum dotaci 120 milionů korun. Vnitřní vybavení včetně nábytku nebo scénické techniky bude radnice řešit v rámci dalších navazujících zakázek.
Kulturní centrum začala na jaře 2022 stavět zlínská stavební firma Navláčil. Pak se ale s městem dohodla na ukončení smlouvy. Spor se vedl mimo jiné o kvalitu projektové dokumentace. Rožnov tak vyhlásil veřejnou zakázku znova loni v létě.
31. srpna 2022