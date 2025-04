Rožnov reaguje na zásadní investici onsemi, do rozvoje města půjde miliarda

Chystaná investice amerického výrobce polovodičů onsemi do rozšíření výroby čipů v závodě v Rožnově pod Radhoštěm vyjde na dvě miliardy dolarů, což jsou asi 46 miliardy korun. Nyní zde zaměstnává kolem dvou tisíc lidí a v budoucnu má další tisícovka přibýt.

Pro celé město to bude zásadní zlom. „Chystáme město, aby se tady lépe žilo, ale také už reagujeme na investici onsemi. Plán MiliJarda je o reálných zdrojích, máme už dotace, úvěry a vlastní zdroje,“ prohlásil starosta Jan Kučera.

Počítá se s vybudováním téměř šesti desítek bytů, 500 míst pro auta či novou zelení. Revitalizací projdou lokality náměstí 1. máje, sídliště Koryčanské Paseky, prostor u vlakového nádraží a nevyužívaná plocha v areálu ZŠ 5. května.

A až onsemi svoji investici definitivně potvrdí, do Rožnova by měly přitéct velké dotace ze strany státu. Pak může město do roku 2030 udělat další dva plány, které by samo ze svého rozpočtu neutáhlo.

„MiliJarda 2 a 3 budou o dalších stovkách bytů, šesti třídách mateřských škol, rozšíření střediska volného času, sportovní hale i velkých dopravních projektech,“ sdělil Kučera. Jasněji chtějí mít v létě, kdy má usnesení o podpoře investice onsemi projít vládou.

Vzniknou nové obecní byty

Klíčovou oblastí je bydlení. „Podporou rozvoje kvalitního a dostupného bydlení pro všechny chceme zastavit pokles počtu obyvatel, který není vyvolaný nízkou atraktivitou města, ale tím, že je zde nízká nabídka bydlení,“ řekl Kučera.

Ze statistik vyplývá, že na Rožnovsku žije od roku 2000 stále zhruba stejný počet obyvatel, ale stále častěji se stěhují do obcí v okolí Rožnova.

„Je to proto, že tam byly dostupné parcely, kde se dalo stavět. A my potřebujeme, aby se v Rožnově stavělo nebo se rozhýbaly lokality umožňující výstavbu,“ upozornil starosta.

Město příští rok za 107 milionů korun opraví budovu bývalého internátu střední školy a přebuduje jej na bytový dům se 42 obecními byty. Vznikne tam bydlení pro seniory či startovací byty. Kromě toho postaví pečovatelský dům v ulici Kulturní, který zahrnuje také stavbu nového obytného domu s dvanácti byty. Práce vyjdou na 70 milionů korun.

„Město spolupracuje také s developery, kteří mají své projekty na výstavbu bytů ve vysoké fázi připravenosti. Konkrétně se jedná například o lokalitu Výsluní, kde je v plánu výstavba 88 bytů,“ dodal Kučera. Rodinné domy pak budou moci stát v lokalitách Balkán – Na Drahách nebo Rybníčky, kde město připravuje plán budování inženýrských sítí.

Začnou stavět kulturní centrum

Největším projektem MiliJardy 1 je stavba kulturního centra za odhadovaných 360 milionů korun, která by mohla začít letos. Výhledově má vzniknout také nová sportovní hala a cyklostezky. V dopravě se změní propustnost klíčových křižovatek ve městě, například Pionýrská – Videčská a město chystá rovněž výstavbu parkovacího domu na Koryčanských Pasekách.

Rozšíření závodu onsemi v Rožnově má posílit polovodičový průmysl a přinést do regionu investici s vysokou přidanou hodnotou. Firma ale zároveň avizovala, že k 1. dubnu propustí 149 zaměstnanců v Rožnově. Miliardová investice ovšem není ohrožena.

„Vedení společnosti nám potvrdilo, že projekt pokračuje hladce podle plánu a avizované propouštění s novým projektem nijak nesouvisí. Jedná se o důsledek globálního ochlazení poptávky v automobilovém průmyslu,“ konstatoval ministr průmyslu a obchodu Lukáš Vlček, který nedávno jednal v USA s vedením onsemi.

Americká firma spolupracuje s Českem a Evropskou komisí na procesu žádosti o investiční pobídky, která souvisí s expanzí rožnovského závodu. Pobídky musí po schválení vládou potvrdit komise a nyní se čeká na termín jejího rozhodnutí.

Rožnovská knihovna získala titul Stavba roku.