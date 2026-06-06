Rožnov pod Radhoštěm připravuje na červen městské slavnosti

Rožnov pod Radhoštěm na Vsetínsku připravuje na červen městské slavnosti Rožnov mě baví. Nabídnou koncert Lenky Dusilové i nejdelší stůl v historii města, u kterého budou moci lidé posedět. ČTK to sdělila mluvčí radnice Adéla Kousalová. Slavnosti budou 19. a 20. června.
"Páteční program odstartuje netradiční událostí, na Lázeňské ulici vznikne nejdelší stůl v historii Rožnova. Lidé si zde budou moci posedět s přáteli, ochutnat speciality z grilu, které jim tradičně s místostarosty připravíme, nebo vyhlášený maďarský guláš připravený kolegy z partnerského maďarského města Körmend. Součástí odpoledne bude také pekařská soutěž o vstupenky na večerní Svatojánský večer v Amfiteátru Na Stráni," uvedl starosta Jan Kučera (za Nezávislé Rožnováky).
Nebudou chybět ukázky techniky rožnovských hasičů, obří rodinné hry, tvořivé dílny i atrakce pro děti. "Večer roztančí městský park taneční show Heart2Beat pod vedením Eriky Rutar Černé s vystoupením talentů místních základních uměleckých škol. Hudební část pátečního večera vyvrcholí koncerty slovenské kapely Niečo navyše a energické balkánské dechovky Circus Problem," uvedl místostarosta Tomáš Gross (za KDU-ČSL).
"Městské slavnosti Rožnov mě baví připravujeme tak, aby si Rožnované užili společný čas v parku, měli možnost si popovídat u dobrého jídla a pití a zároveň se pobavili u programu, který propojuje místní spolky s hvězdami české i slovenské hudební scény. A věřím, že letos pozvání k nejdelšímu rožnovskému stolu využije rekordní počet občanů," uvedla místostarostka Markéta Blinková (ODS).
V sobotu budou na programu aktivity v městském parku i arkádách Společenského domu, bylinková apatyka, tvořivé dílny, vědecká stanoviště i lanová dráha, sportovní aréna Střediska volného času nebo relaxační zóna městské knihovny.
"Hudební program nabídne širokou škálu žánrů i interpretů. Děti potěší pohádkové vystoupení Poppy a Adélky, milovníci rocku se mohou těšit na rožnovskou legendu Stetson a příznivci swingu na Jet Set Big Band se zpěvákem Zbyňkem Ternerem. Chybět nebude ani swingová tančírna s workshopem, vystoupení kapel Few Flowers, Pustoff nebo AF Band Adama Fusky," uvedl ředitel pořádajícího Téčka Jakub Sobotka. Večer vystoupí Lenka Dusilová s kapelou a Rock & Roll Band Marcela Woodmana. Vstup bude zdarma.