Rožnov pod Radhoštěm připravuje sloučení základních škol

Rožnov pod Radhoštěm na Vsetínsku připravuje sloučení základních škol. Důvodem je nižší počet žáků na některých z nich. O konečné podobě spojení škol budou na dubnovém zasedání rozhodovat městští zastupitelé, přičemž změny mají být účinné od začátku příštího roku, sdělila dnes ČTK mluvčí radnice Adéla Kousalová.
"Podle platné právní úpravy musí být základní školy s počtem žáků nižší než 180 sloučeny s většími školskými subjekty. To se v Rožnově týká ZŠ Koryčanské Paseky, která se spojí se ZŠ Pod Skalkou, a ZŠ Záhumení se spojí se základní školou Videčská. Tyto kroky komunikovalo vedení rožnovské radnice s rodiči, zaměstnanci i veřejností jak formou dotazníkového šetření, tak i v rámci osobního setkání na jednotlivých školách," uvedla mluvčí.
Cílem radnice je, aby administrativní sloučení škol bylo klidné a srozumitelné. Pro většinu rodin se podle starosty Jana Kučery (za Nezávislé Rožnováky) prakticky nic nemění, jedinou viditelnou změnou bude jiný název školy na vysvědčení. "Děláme maximum pro to, aby tento krok děti, rodiče i zaměstnanci školy téměř nepocítili. Sloučení škol se týká především řízení a administrativy, nikoliv každodenního života žáků a pedagogů. Výuka, kolektiv i prostředí jednotlivých škol tak zůstanou zachovány. Ředitelé slučovaných škol budou na pozicích zástupců," uvedl Kučera.
Radnice při hledání nejvhodnějšího modelu vycházela z výsledků loňského dotazníkového šetření mezi rodiči. Ti jako nejlepší variantu označili spojení ZŠ Záhumení se ZŠ Videčská a ZŠ Koryčanské Paseky se ZŠ Pod Skalkou, uvedla vedoucí městského odboru školství a sportu Lucie Vančurová. Takovou variantu potvrdily i odborné analýzy jako nejlepší z hlediska dopravy i kapacit škol. Obě školy jsou prvostupňové, proto by rodiče žáků stejně museli volit návaznou školu pro druhý stupeň.
"Každá škola má svou jedinečnou atmosféru a je pro nás důležité ji zachovat. Proto zdůrazňujeme, že jde skutečně o administrativní krok a pro žáky i rodiče se každodenní režim nezmění. Osobních setkání ve školách se účastnilo poměrně málo rodičů, což vnímáme jako signál, že se tohoto kroku neobávají," uvedl starosta.
Slučování se bude týkat také předškolního vzdělávání, radnice prověřuje možné varianty budoucího uspořádání.