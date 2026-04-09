Rožnov připravil na 25. dubna akci k zahájení sezony na cyklostezce Bečva

Rožnov pod Radhoštěm na Vsetínsku připravil akci u příležitosti zahájení cyklistické sezony na cyklostezce Bečva. Uskuteční se 25. dubna v městském parku, sdělila dnes ČTK mluvčí radnice Adéla Kousalová. Cyklostezka Bečva je hojně využívaná, města ležící poblíž se také zapojila do projektu sdílených kol, které mohou lidé na cyklostezce ve městech i mezi nimi používat.
"Pro všechny účastníky je připravena spanilá jízda cyklistů, která odstartuje na Prostřední Bečvě u Cyklobaru Bečva, kde zároveň proběhne od 09:00 do 09:30 hodin i registrace. Poté se cyklisté vydají směrem do Rožnova, kde na ně v městském parku čeká pestrý doprovodný program v okolí hudebního altánu a ulice Lázeňská. Zpestřením cesty do městského parku na doprovodný program bude pro zájemce připravena možnost zastavit se ve Valašském golfovém klubu Rožnov a vyzkoušet si odpal golfového míčku," uvedl místostarosta Rožnova Tomáš Gross (Za KDU-ČSL). Registrovaní účastníci získají kartičku do tomboly i poukaz na občerstvení v cíli.
V Rožnově bude hudební program i workshopy zaměřené na přípravu kola na sezonu. "V městském parku bude od 10 do 15 hodin připraven pro všechny doprovodný program. Těšit se můžete na ukázky první pomoci, aktivity pro děti, skákací hrad nebo tvořivé dílničky," uvedl Gross. Nebude chybět testování kol a elektrokol. Novinkou letošního ročníku je dočasný pumptrack v horní části parku, který bude k dispozici při akci a pak do červnového Dne dětí. Sdílená kola budou při dubnové cykloakci za zvýhodněnou cenu. V parku bude také přespolní běh pro děti, který pořádá rožnovské Středisko volného času. Zapojit se mohou děti z mateřských i základních škol.